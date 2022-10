Transição de carreira: como estudar e fazer estágio se você já trabalha?

Após o término do ensino médio ou de um curso técnico, é comum que os jovens migrem para o mercado de trabalho. Algumas vezes isso acontece por opção, outras por necessidade, para se sustentar ou ajudar a família em casa. Só que chega uma hora da vida em que eles começam a sonhar mais alto: querem fazer faculdade, buscar estágio e construir uma carreira que traga mais realização pessoal e profissional. É neste momento que muitos se deparam com o desafio de ingressar na nova área. Mas como fazer isso se já tenho um emprego e dependo do salário inclusive para pagar meus estudos?

Antes de mais nada, quero tranquilizar você de que não se trata de um dilema insolúvel. Com um pouco de organização, dá certo. Eu mesmo já fui estagiário e vivi essa mesma realidade. Aliás, toda minha carreira está atrelada a programas e vagas de estágio. Na minha empresa, conduzimos uma média de quatro mil vagas de estágio por ano. Conheço várias histórias de pessoas que fizeram esse movimento com sucesso.

Transição de carreira em nenhum momento da vida é fácil. Significa abrir mão de uma coisa em prol de outra. É necessário fazer escolhas. Na minha equipe, por exemplo, temos uma profissional que deu esse passo aos 30 anos. Ela se graduou em administração – formação que engloba conhecimentos em marketing e gestão de pessoas e, ainda na faculdade, fez alguns estágios em pesquisa de mercado e marketing até conseguir uma vaga efetiva. E, assim, conduziu a sua trajetória profissional durante doze anos na área de pesquisa, até que decidiu trabalhar com recrutamento e seleção.

Sabe como ela conduziu essa mudança de profissão? Usou suas habilidades na área de pesquisa de mercado para ganhar conhecimentos sobre recursos humanos, fez um planejamento e, sem titubear, me pediu uma oportunidade. Foi essa garra e preparo para mudar de carreira que me convenceu. Como ela não tinha experiência nesta área, começou com um cargo menos sênior do que tinha antes. Era uma etapa de aprendizado, que envolvia abrir mão de algo no presente para um futuro na nova carreira.

Contei a história dela para você saber que, mesmo que pareça difícil, com dedicação, organização e foco, dá para chegar onde se quer, mesmo que as escolhas mudem ao longo dos anos. Agora, voltando ao ponto central deste artigo — como estagiar, se tem um emprego e não pode abrir mão da renda mensal — sugiro, antes de mais nada, que descubra se a graduação que você escolheu exige estágio obrigatório.

Os cursos com horas de estágio obrigatórias geralmente são de áreas específicas ou técnicas, em que a vivência prática é essencial, como psicologia, agronomia e fisioterapia. Se este for o caso, não se desespere, pois a carga horária costuma ser baixa. Há graduações que bastam duas horas de estágio por semana. Então, mesmo trabalhando, é possível resolver, nem que seja aos sábados.

Uma ideia é usar um período de férias do trabalho ou reduzir a quantidade de matérias curriculares durante um semestre para que haja tempo de realizar horas de estágio obrigatórias. Pode parecer complicado, mas não conheço ninguém que tenha tido problema com isso. A única exceção é para cursos superiores na área de saúde, como medicina, em que há uma carga maior de horas de estágio obrigatórias, com plantões de até 12h, totalizando às vezes até 40h semanais.

Agora, uma informação importante: para os estágios obrigatórios, como valem nota, é facultativo a empresa pagar bolsa-auxílio aos estudantes. Para os cursos em que o estágio não é obrigatório (modelo mais comum no país), o estudante tem liberdade para buscar oportunidades, participar de processos seletivos e escolher qual é a vaga mais alinhada às suas expectativas de carreira.

Nesse caso, vale aproveitar para experimentar mais de uma vertente da área, para ganhar mais experiência profissional. E, o melhor: neste modelo de contratação, a empresa é obrigada a pagar bolsa-auxílio e vale-transporte. Algumas oferecem também outros benefícios.

De qualquer forma, para te ajudar com essa transição, trago algumas dicas:

1 – Trabalhe (ou estude) remotamente

Quanto menos você se deslocar ao longo do dia, melhor. Se tanto a faculdade como o trabalho forem presenciais, dependendo da cidade em que você mora, gastará muitas horas semanais em trânsito, ônibus e metrô. Agora, se conseguir que ao menos um dos dois seja remoto, sua rotina ganha um espaço para os estudos e atividades da faculdade. Avalie essa possibilidade.

2 – Priorize boas escolhas

Não tenha pressa para escolher um estágio. Deixe essa preocupação para antepenúltimo e penúltimo ano da faculdade, quando a oferta de oportunidades é maior. Dedique o primeiro e o segundo ano para organizar a sua transição de carreira e estudar. Aproveite esse período para pesquisar o que as oportunidades de estágio mais interessantes que aceitam seu curso de graduação exigem e oferecem. Como se trata de um trabalho com foco em aprendizado, dê preferência para empresas que fazem anualmente Programas de Estágio, pois geralmente têm um plano de desenvolvimento e permitem estagiar em mais de uma área.

3 – Adote uma lógica de organização

A forma como cada um se organiza é muito pessoal, mas se você ainda faz isso num bloco de notas no celular ou por meio de listas num caderno, sugiro que repense. Existem ferramentas online como o Trello e o Asana, que com base na metodologia Kanban, criam e organizam fluxos de tarefas por assunto. Além de reduzir sua ansiedade, é uma forma de visualizar melhor o que deve ser priorizado neste processo de equilibrar trabalho formal, estudos e um processo de transição para um estágio na área de atuação.

4 – Faça uma boa gestão das suas finanças

Toda transição de carreira demanda organização financeira, pois isso traz liberdade para decidir como e quando fazer mudanças. De novo, faça um bom uso da tecnologia! Baixe aplicativos como o Mobills, o GuiaBolso ou o Moneyfy. Com contas pagas e sem dívidas, é possível fazer uma reserva financeira para bancar a diferença entre o seu atual salário e a bolsa-auxílio do seu futuro estágio.

E, se você estagiar numa empresa bacana, considerando que bolsa-auxílio não tem os descontos de uma vaga efetiva, talvez o valor seja até mais elevado. Não é obrigatório, mas há empresas que oferecem vários benefícios legais como vale-alimentação, academia e plano de saúde – que ajudam bastante a segurar as contas. Todo esforço é válido para não precisar pegar um financiamento do FIES e outras alternativas que envolvem juros.

5 – Cuide da sua saúde mental

Às vezes, pode ser inevitável usar o fim de semana para estudar para uma prova difícil. Mas, acredite, toda a organização dos tópicos anteriores permitirá que tenha mais qualidade de vida e também cuidar da sua saúde mental, pois fazer uma faculdade significa viver quatro ou cinco anos num ritmo intenso. Descansar é importante para recuperar a energia e seguir em frente.

É importante também praticar atividade física. Talvez pareça contraditório, mas sugiro que encontre uma janela no meio da rotina trabalho-estudo-transição para fazer uma atividade física. Isso fará com que você tenha mais disposição para dar conta do desafio, além de melhorar a qualidade do sono.

Existem academias com preços acessíveis, aulas online de graça e várias outras possibilidades. Uma ideia é se deslocar caminhando ou pedalando, assim, além de economizar com passagens de ônibus ou metrô, cuidará do seu bem-estar físico e mental.

6 – Aprenda com o processo

Para fechar, pense que a vida é como um jogo desses que você tem no seu celular. A próxima fase sempre exigirá mais de você. Então, não recomendaria aderir a essa onda de quiet quitting (fazer só o essencial no trabalho) ou fazer apenas o necessário para ser aprovado na faculdade. Você está no momento de construir o seu futuro. Quanto mais aproveitar cada oportunidade, melhor será seu rendimento na próxima etapa.

Boa sorte!

*Tiago Mavichian é CEO e Fundador da Companhia de Estágios, uma das principais empresas de recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovem aprendiz