Twitter, CIEE e outras empresas abrem inscrições para programas de estágio

Com o fim do primeiro semestre se aproximando, empresas de diversos setores começam a abrir inscrições para programas de estágio com início no segundo semestre de 2019. São vagas especialmente para alunos universitários nos dois últimos anos de graduação e com previsão de formatura para 2020 ou 2021.

Twitter

O Twitter anunciou que abriu vagas para a quinta edição do seu programa de estágios para trabalhar na sede da rede social em São Paulo. Com mais de 320 milhões de usuários, sendo 42 milhões só no Brasil, a operação do Twitter no País lidera toda a estratégia da empresa na América Latina e conta com mais de 60 empregados.

Nesta edição do programa serão seis vagas para alunos de qualquer curso de graduação superior com previsão de formatura a partir de junho de 2020. O processo seletivo contará com quatro fases e estará aberto para inscrições até o dia 20 de maio. A previsão de início no estágio é 1º de julho. As inscrições podem ser feitas no site da Companhia de Estágios – a empresa não divulgou o valor da bolsa-auxílio ou os benefícios oferecidos aos aprovados.

BW2 Digital

A B2W Digital, uma das empresas líderes de e-commerce na América Latina e dona de marcas como Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, abriu inscrições para o seu programa de estágio 2019 nas sedes de São Paulo e Rio de Janeiro.

Com duração mínima de 12 meses e máxima de 24, o programa tem vagas para alunos dos cursos de administração, engenharias, economia, ciência da computação, marketing, psicologia, entre outras áreas, com previsão de formatura entre julho de 2020 e julho de 2021.

Não há informações sobre quantidade de vagas ofertadas, bolsa-auxílio ou benefícios do programa. O interessado pode se inscrever pelo site até o dia 17 de maio, com previsão de início do estágio em agosto.

Boehringer Ingelheim

Com mais de 130 anos de atuação no ramo farmacêutico e cerca de 50 mil funcionários no mundo inteiro, a empresa alemã Boehringer Ingelheim abriu inscrições para o seu programa de estágio de 2019. As vagas são para trabalhar nas sedes da empresa em São Paulo, Paulínia ou Itapecerica da Serra.

Podem se inscrever estudantes universitários dos cursos de administração, biomedicina, ciência da computação, RH, psicologia, química e correlatas com disponibilidade para estagiar por pelo menos 24 meses.

As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 26 de maio e exige nível básico ou intermediário de inglês. O programa diz oferecer bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios como assistência médica e odontológica, vale refeição e vale alimentação, vale transporte, estacionamento ou ônibus fretado, funcional card, que oferece descontos em medicamentos, e gympass.

VR Benefícios

A VR Benefícios, empresa que atua há 40 anos desenvolvendo soluções em benefícios que oferecem cuidado com alimentação, saúde, transporte e cultura, abriu inscrições para selecionar 19 estudantes universitários que participarão do seu programa de estágio de 2019 em São Paulo.

Serão selecionados alunos dos cursos de administração, contabilidade, engenharias, tecnologia da informação, entre outros, que estiverem no mínimo no segundo ano da graduação e com disponibilidade para estagiar por dois anos completos. As inscrições podem ser feitas no portal da 99 Jobs até o dia 5 de junho, com previsão de início em 5 de agosto.

A bolsa-auxílio oferecida aos aprovados é de R$ 1.500 no primeiro ano de estágio e de R$ 1.600 no segundo ano. Os contratados também recebem vale refeição de R$ 40 reais por dia, além de outros benefícios como desconto em academia e opções de bem-estar e nutrição disponíveis na sede da empresa.

Ingredion

A empresa norte-americana de insumos alimentícios Ingredion anunciou a abertura das inscrições do seu programa de estágio para trabalhar nas sedes da empresa em São Paulo, Mogi Guaçu, Alcântara (RJ) e Balsa Nova (PR). São oferecidas 24 vagas para alunos de cursos de graduação superior com conclusão prevista entre julho de 2020 e julho de 2021.

Estudantes de administração, engenharias, ciências contábeis, comércio exterior, relações internacionais, zootecnia e outros podem se inscrever no site até o dia 22 de maio. Ao final do contrato podem ser efetivados na empresa.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.306 (6h/dia) e R$ 1.701 (8h/dia) para alunos que estiverem no penúltimo ano da graduação, e de R$ 1.424 (6h/dia) e R$ 1.899 (8h/dia) para os de último ano. A companhia também oferece benefícios como 13º salário, vale transporte, vale alimentação, plano médico e odontológico, auxílio farmácia e acesso a aplicativo de descontos.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece vagas de jovem aprendiz e estágio para pessoas com deficiência em empresas na cidade de São Paulo. As oportunidades oferecem bolsa-auxílio ou salário que variam entre R$ 486 e R$ 998, de acordo com o período de trabalho, que pode variar entre 4h e 6h por dia.

Os interessados precisam estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e podem acessar as oportunidades no site do CIEE. Auxílio transporte, recesso remunerado, vale refeição, assistência médica e possibilidade de prorrogação do contrato e efetivação são alguns dos benefícios anunciados pelas empresas.