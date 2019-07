Uber, Oi e outras empresas oferecem vagas de estágio em todo o Brasil

Grandes empresas de diferentes setores da economia estão em busca de estagiários e oferecem vagas para diversos cursos superiores e técnicos. As oportunidades são para diversas localidades do Brasil e oferecem vários benefícios.

Uber

A Uber está com seu primeiro programa de estágio aberto aqui no Brasil e oferece 40 vagas para as áreas de centro de desenvolvimento tecnológico, vendas e operações. Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado em um curso superior com conclusão prevista entre julho e dezembro de 2020, ter inglês pelo menos no nível intermediário e disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

Aberto até o dia 16 de agosto, o programa oferece bolsa-auxílio, créditos mensais para Uber e Uber Eats, seguro saúde e odontológico e vale-refeição. Para participar acesse o site da Uber.

IBM

A IBM, uma das maiores empresas de informática do mundo, está com seu programa de estágio Blue Journey, com vagas abertas para São Paulo, Hortolândia e Rio de Janeiro para as áreas de administrativo, compras, operações, finanças, RH, desenvolvimento de sistemas, programação, infraestrutura, suporte, consultoria, operações de vendas, vendas, digital, marketing, comunicação e secretariado.

Para participar, os estudantes devem ter formação a partir de julho de 2021, disponibilidade para estagiar por no mínimo 1 ano e meio e estar matriculado em um dos cursos de administração, ciências contábeis ou contabilidade, ciências econômicas, economia, ciências atuariais, comércio exterior, engenharia da produção, estatística, relações internacionais, secretariado, análise de sistemas, ciência da informação, ciências da computação, engenharias: computação, informação, software, controle e automação, telecomunicações, elétrica/eletrônica, gestão de negócios e inovação, gestão em tecnologia, informática, jogos digitais, matemática aplicada, redes, segurança da informação, sistemas de informação, tecnologia da informação, comunicação, design, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas e audiovisual.

O programa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de benefícios, como seguro de vida, plano de saúde, odontológico e psicoterápico, auxílio transporte, vale refeição, plano de medicamentos (descontos em farmácias) e férias remuneradas.

Aberto até o dia 28 de julho, a inscrição pode ser feita por meio do site da IBM.

Oi

A Oi, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, está com seu Programa de Estágio 2019 com inscrição aberta e está em busca de estagiários para as áreas de administrativo financeiro, auditoria, comercial, comunicação corporativa, gente e gestão (RH), jurídica, operações e regulamentação e atacado. As oportunidades são para estudantes de ensino superior, tecnológico e técnico nas cidades da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Para participar, os alunos de cursos superiores e tecnológicos devem ter formação prevista de dezembro de 2020 a dezembro de 2021 e cursar administração, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais, design, engenharias, estatística, informática, jornalismo, marketing, matemática, publicidade e propaganda, relações públicas e sistemas da informação.

Já os estudantes de cursos técnicos, os postulantes devem ter formação prevista entre dezembro de 2019 a dezembro de 2020 e cursar administração, eletrônica, eletrotécnica, informática e telecomunicações.

Aberto até o dia 18 de agosto, o programa oferece bolsa auxílio, desconto em produtos, universidade corporativa, vale refeição, vale transporte e horário flexível. Para se inscrever acesse o site na 99Jobs.

CIEE

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE possui 250 novas oportunidades de estágio na capital paulista. As vagas estão disponíveis em todas as regiões da cidade e são exclusivas para estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre dos cursos de Administração de Empresas, Gestão Comercial, Design gráfico, Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e Comércio Exterior.

A bolsa-auxílio varia de R$ 700 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias.O candidato deve possuir conhecimentos técnicos em programas de edição como PHP, SQL, Corel Draw, Photoshop, HTML, JAVA. Inglês ou Espanhol intermediário ou avançado são desejáveis para algumas vagas. Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.

*Estagiário sob orientação do Editor de Suplementos, Daniel Fernandes