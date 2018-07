Últimos dias para inscrição no programa CEO Por Um Dia

Estudantes de todo o país têm até a próxima segunda-feira, dia 9, para se inscreverem no programa CEO Por Um Dia. Os estudantes selecionados terão a oportunidade de acompanhar um dia da agenda do CEO de grandes empresas. A edição brasileira do CEO Por Um dia é a que tem o maior número de companhias inscritas, dentre os 14 países onde a consultoria britânica Odgers Berndtson promove o programa – como Inglaterra, Espanha e Alemanha, entre outros.

O programa é aberto a estudantes de todas as áreas de graduação mas restrito aos alunos que estejam prestes a concluir o curso. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site , onde os interessados encontram todas as informações sobre o programa, como regulamento, passo a passo do processo de seleção e empresas participantes. “Para nós também é uma grande oportunidade de estar próximo ao jovem que se prepara para entrar no mercado de trabalho e saber o que ele pensa, como vê a nossa marca”, comenta o CEO da Continental para América do Sul, Frédéric Sebbagh.

No Brasil, é realizado em parceria com o jornal O Estado de São Paulo, a PDA International, Machado Meyer Advogados e Centro de Carreiras da FGV Eaesp.