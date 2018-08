Banco do Brasil leiloa mais de 100 imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro

Por: Mateus Apud*

Na próxima quinta feira, 23, o Banco do Brasil irá leiloar 109 imóveis residenciais e comerciais nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os lances de imóveis residenciais começam em R$ 20 mil.

Com início às 11 horas, os interessados podem fazer os lances de forma presencial – na Rua Pio XI, 743, Alto da Lapa, em São Paulo capital – ou de forma online no site do Lance no Leilão . É preciso se cadastrar com até 48 horas de antecedência da data do leilão no site.

Em São Paulo, há imóveis em um total de 66 cidades, entre elas Amparo, Bebedouro, Ibitinga, Itapeva, Leme, Mauá, Penápolis, Pirajui, Porto Feliz, Santa Cruz do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São Pedro e Uchoa. No Estado do Rio, serão leiloados imóveis nas cidades de Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro (capital) e Volta Redonda. Já e

Importante

Existindo valores não quitados de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio (taxa de transação para a União) e condomínio, o Banco do Brasil ficará responsável pela quitação até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante. Tanto pessoa física quanto jurídica podem participar.

Para visualizar a lista completa dos 109 imóveis acesse o site do Lance no Leilão

*Estagiário sob orientação do Editor de Suplementos, Daniel Fernandes