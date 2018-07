Caixa faz leilão de imóveis com até 85% de redução do preço

Por Matheus Riga / Especial para o Estado

A Caixa Econômica Federal realizará mais um leilão de imóveis, no próximo dia 11. O banco oferece aproximadamente 500 propriedades para negociação, tanto em pregões de alienação fiduciária, quanto para licitações abertas. O preço das casas, apartamentos, espaços comerciais e terrenos estão até 85% abaixo do seu valor de mercado, e os lances começam a partir de R$ 29 mil.

No primeiro tipo de leilão, o de alienação fiduciária, os bens oferecidos têm o valor venal do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e, se não for comprado, é vendido pelo valor da dívida em até 15 dias. Já nas negociações de licitação aberta, os imóveis listados são de propriedade da Caixa, que estabelece o desconto em cima do preço. É neste caso que alguns abatimentos chegam a 85%.

O evento, que tem parceria da Fidalgo Leilões, será realizado no Hotel Panamby, na Barra Funda, em São Paulo (SP). Os lances poderão ser feitos pela internet também, no site https://bit.ly/2Ejfbwx. No endereço digital, é possível ver o edital, ver os imóveis disponíveis para negociação, além de assistir ao leilão ao vivo.