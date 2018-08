Caixa oferece mais de 18 mil imóveis com preços abaixo do valor de mercado

Começou nesta segunda-feira e vai até o próximo sábado, dia 18, a 2ª Semana de Imóveis Caixa, na qual serão ofertados mais de 18 mil imóveis usados em condições especiais por meio das modalidades: leilão, licitação aberta, venda direta ou venda online. Durante a semana, as casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos de propriedade da Caixa estarão disponíveis em todos os Estados brasileiros com preços abaixo do valor de mercado. Em São Paulo, são 2.877 unidades.

Por meio do site da 2ª Semana de Imóveis Caixa, os visitantes podem contar com apoio de empregados do banco para auxiliar em consultas e fornecer informações, inclusive fotos e peculiaridades dos imóveis. O cliente também poderá ter apoio dos corretores credenciados, que prestarão auxílio especializado para compra dos imóveis.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar imóveis da Caixa, com exceção dos empregados vinculados às áreas de alienação e avaliação dos imóveis e dirigentes da instituição, bem como seus parentes diretos.

Adquirindo um imóvel Caixa, o comprador tem como vantagens a possibilidade de financiamento em todas as modalidades de compra, garantia de um imóvel com documentação regular e o saldo de FGTS pode ser usado na compra, desde que obedecidas as regras do fundo.

Imóveis disponíveis para venda por UF

Acre (AC) – 64

Alagoas (AL) – 775

Amapá (AP) – 32

Amazonas (AM) – 364

Bahia (BA) – 494

Ceará (CE) – 232

Distrito Federal (DF) – 443

Espírito Santo (ES) – 359

Goiás (GO) – 1.417

Maranhão (MA) – 998

Mato Grosso (MT) – 214

Mato Grosso do Sul (MS) – 250

Minas Gerais (MG) – 2.449

Pará (PA) – 1.118

Paraíba (PB) – 489

Paraná (PR) – 418

Pernambuco (PE) – 754

Piauí (PI) – 265

Rio de Janeiro (RJ) – 1.018

Rio Grande do Norte (RN) – 1.463

Rio Grande do Sul (RS) – 788

Rondônia (RO) – 100

Roraima (RR) – 14

Santa Catarina (SC) – 569

São Paulo (SP) – 2.877

Sergipe (SE) – 521

Tocantins (TO) – 57

Total: 18.542 imóveis