Customização de imóveis desde a planta é nova aposta do mercado

ESPECIAL PARA O ESTADO

A personalização de apartamentos com pisos, cores de paredes, maçanetas e até eletrodomésticos tem sido uma aposta do mercado da construção para atender às demandas dos clientes, que agora podem dispensar o seu próprio arquiteto e a administração de uma obra.

Com os serviços de customização oferecidos por construtoras e incorporadoras, que atualizam a ideia de plantas personalizadas, os profissionais já iniciam as transformações nos imóveis antes mesmo de as chaves serem entregues, o que reduz o tempo de espera do morador. Além disso, é oferecida a possibilidade de inclusão da compra dos materiais no financiamento do apartamento.

O advogado e empresário do agronegócio Fábio Geraldi Araújo, de 38 anos, optou pela customização oferecida pela Vitacon, serviço batizado de Housi Decor, para os três imóveis que adquiriu no empreendimento Vita Bom Retiro, no Bom Retiro. Segundo ele, além de prática, a modalidade criada há três anos pela empresa reduziu o tempo que ele precisaria esperar para a finalização das obras.

“Eu fiz algumas cotações e o valor praticado por metro quadrado pelas arquitetas da Vitacon foi abaixo dos orçamentos que eu tinha feito individualmente com outros profissionais. Os apartamentos foram entregues em 90 dias, prazo cumprido à risca, o que me ajudou a rentabilizar os imóveis mais rapidamente”, avalia o cliente, que usa os imóveis para locação.

As profissionais da construtora personalizaram os apartamentos ao gosto do cliente, com direito a piso, marcenaria, móveis e até eletrodomésticos, com a inclusão de vidraçaria na varanda a pedido do contratante. “A reforma me custou cerca R$ 1.100 por metro quadrado para finalizar integralmente o apartamento”, diz Araújo, a quem também foi oferecida a opção de incluir os valores no financiamento do imóvel.

Aluguel como renda

Pensando na necessidade de clientes que compram para alugar, a incorporadora MAC desenvolveu o projeto MAC Decora, lançado em 2017 com o empreendimento Is Liberdade (que tem previsão de entrega em 2020). Os apartamentos foram adquiridos majoritariamente por investidores e, desse total, 50% aderiu ao programa de customização.

“Foi uma surpresa porque a maioria das pessoas que comprou para investir também aderiu ao MAC Decora completo, com cama, sofá, almofadas, fogão, televisão, geladeira, armário, box e espelho. Como os apartamentos são pequenos e nem todo mundo vai morar, é ideal para quem pretende alugar em plataformas como Quinto Andar”, destaca Andrea Possi, diretora de incorporação da MAC.

Por serem imóveis compactos, os projetos oferecidos, diferentemente dos da Vitacon, são todos iguais, mas ainda assim otimizam a vida do comprador, que não precisa recorrer a arquitetos.

A Even também faz parte do grupo de empresas atentas a essa onda de customização. Pelo Studio Excluseven, é possível que os clientes façam a troca de revestimentos molhados (como azulejos, pisos cerâmicos de cozinha, banheiros e varanda) nos primeiros seis meses de obras internas do apartamento e até adaptem os espaços das áreas secas, como sala e quartos, com mais de 200 opções de produtos.

A companhia também facilita os pagamentos, com total que pode ser parcelado em até 20 vezes ou embutido no valor no financiamento do imóvel, de acordo com a modalidade da compra. Também é possível fazer as compras sem sair de casa, pelo portal Excluseven.

O engenheiro florestal Dênis Meyer, de 39 anos, optou por contratar o serviço para evitar possíveis dores de cabeça com fornecedores, incluindo o calote. “Os produtos são os mesmos que poderiam ser adquiridos em uma loja comum, mas não é o tipo de serviço que encontraríamos em uma só loja. Por ser uma empresa grande, também tivemos mais segurança na hora de comprar.”

Prestando serviços semelhantes de customização, a Nortis oferece aos clientes o N Opções, serviço que chegou a ser contratado por 80% das pessoas que adquiriram um imóvel da incorporadora no edifício Área, na Vila Mariana. Com o N Opções, a empresa oferece o serviço do arquiteto gratuitamente (embutido no valor do imóvel) e cobra apenas a diferença de valores dos itens (torneiras, pisos etc.) escolhidos pelo comprador.

“O cliente consegue reduzir seus custos, pois a construtora pode conseguir valores mais atrativos do que o mercado quando negocia grandes volumes”, defende Ana Carolina Rodrigues, gerente de projetos e personalização da Nortis.