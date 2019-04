Itaú e Santander realizam leilão online com descontos de até 49% em abril

Mateus Apud *

Neste mês de abril, o banco Itaú leiloa 23 imóveis comerciais, entre eles agências locadas e ex-agências desocupadas da instituição financeira. Já o Santander leiloa, ainda neste mês, mais de 200 imóveis residenciais distribuídos por 44 municípios com descontos de até 49%. Vale destacar que ambos os leilões, de imóveis localizados em várias regiões do País, serão realizados de forma online.

Itaú

O Itaú, em parceria com a Zukerman Leilões, realiza no dia 18 de abril seu leilão com imóveis distribuídos em sete Estados brasileiros, sendo eles São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe. Os interessados devem realizar um cadastro prévio no site da empresa e se habilitar.

A página também traz informações como opções de pagamento, lances mínimos e detalhes sobre cada edital. Os pagamentos podem ser feitos à vista com 10% de desconto ou parcelado em até 48 vezes – mais informações disponíveis no edital de cada lote.

Santander

Até o dia 25 de abril, o Santander leiloa pela internet mais de 200 imóveis com descontos que chegam até 49% e a possibilidade de financiamento em até 420 meses. Para participar do leilão, basta cadastrar-se no site da Sold Leilões Online, criar um login e uma senha e se habilitar para ofertar lances no caso de interesse.

Os apartamentos e casas ficam em Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.

Com lances iniciais que variam de R$ 45 mil a R$ 2,1 milhões, além do financiamento, são oferecidos descontos para pagamentos à vista. As unidades adquiridas virão com débitos de condomínio e IPTU totalmente quitados. Elas podem ser visitadas mediante agendamento pelo e-mail imoveis.sac@sold.com.br.

*Estagiário sob a supervisão do editor de Suplementos, Daniel Fernandes