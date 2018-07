Pequisa: preço médio de venda de imóveis comerciais cai em junho e locação fica estável

Por: Wagner Gomes

O preço médio de vendas de imóveis comerciais caiu 0,32% em junho, enquanto o preço médio de locação comercial encerrou o mês próximo da estabilidade, com ligeira alta de 0,03%. A inflação, medida pelo IPCA, do IBGE, foi de 1,26% no mês. Os dados fazem parte do Índice Fipezap Comercial, que acompanha o preço médio de conjuntos e salas comerciais de até 200 metros quadrados nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

No primeiro semestre do ano, tanto o preço médio de venda quanto o de locação de imóveis comerciais registraram queda nominal, de 0,08% e 1,22%, respectivamente. Entre as cidades monitoradas, apenas em São Paulo o preço de venda dos imóveis comerciais encerrou o período em alta (0,66%). Já no caso de locação, Porto Alegre foi a única cidade a registrar alta no preço médio dos imóveis comerciais (0,51%). Em 12 meses, foi registrada queda nominal de 2,07% e 3,06%, respectivamente, nos preços de venda e locação de conjuntos e salas comerciais. Comparativamente, a inflação acumula alta de 4,39% no período.

Em junho, o preço de vendas de imóveis comerciais subiu apenas em Belo Horizonte (0,03%). Em São Paulo, foi registrada queda de 0,10%, no Rio redução de 0,74% e em Porto Alegre diminuição de 0,92%. Já o preço de locação caiu 0,17% em São Paulo, enquanto no Rio subiu 0,22%, em Belo Horizonte houve um pequeno avanço 0,02% e em Porto Alegre aumentou 0,70%.