Permuta de imóveis chega ao mercado internacional

A permuta de imóveis, ou uso de um imóvel como parte do pagamento na compra de um outro de maior valor, encontrou seu espaço a partir da fase mais aguda da crise econômica no Brasil. Agora, chega ao mercado internacional: é possível adotar a modalidade tanto por brasileiros que tenham um imóvel em Miami e querem voltar ao Brasil quanto por aqueles que aqui vivem e pretendem mudar para a cidade norte-americana situada no estado da Flórida.

De acordo com o sócio da Elite International Realty, Léo Ickowicz, a quantidade de pessoas em Miami que desejam um imóvel no Brasil é menor, mas há ocasiões em que a troca por um no Brasil pode ser interessante. “Temos exemplos de pessoas que simplesmente não conseguem vender o imóvel aqui nos EUA, então criamos esta alternativa de negócio”, afirma. “Chegamos à conclusão de que o melhor modelo atualmente para a permuta é entrar com um imóvel do Brasil que custa aproximadamente metade do valor do imóvel de Miami. Assim, o proprietário do bem no Brasil fica com uma diferença de cerca de 50% do valor do imóvel de Miami para pagar, diferença essa que pode ser financiada com juros próximos a 5% ao ano, o que torna a negociação atrativa”, diz Ickowicz, lembrando que a prática da permuta não é comum nos Estados Unidos, pois lá existe mais facilidade para se comprar um imóvel.

São Paulo é mais procurada

A cidade de São Paulo é a região mais procurada para este tipo de transação comercial, principalmente nos bairros mais nobres como Jardins, Vila Nova Conceição e Higienópolis, mas também existem negociações em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, de acordo com Ickowicz. Alguns investidores também procuram a permuta de imóveis para ampliar seus negócios, diz o corretor. E cita como exemplo o caso de um proprietário de um imóvel de US$ 8 milhões em Bal Harbour (vila situada no condado Miami-Dade) que está aceitando permuta por um no Rio de Janeiro, de US$ 4 milhões. Com isso, o investidor, com os outros US$ 4 milhões, pode aplicar em novos imóveis tanto no Brasil quanto em Miami, aumentando assim seu portfólio. “Este cenário pode ser propício para um comprador de alto poder aquisitivo do Rio que busca um investimento de alto luxo em Miami”, diz Ickowicz.

O interessado só não pode esquecer de tomar os mesmos cuidados exigidos nos contratos comuns de compra e venda.