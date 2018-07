Pesquisa: aluguel residencial fica estável em junho

Os aluguéis residenciais ficaram estáveis na passagem de maio para junho, ao registrarem uma variação bem próxima de zero: + 0,03%. No ano, os aluguéis acumulam evolução de 1,93%, e nos últimos 12 meses, de 0,75%.

Os dados fazem parte da pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita com base nos anúncios de 15 cidades no site Zap Imóveis. O levantamento incorpora em seu cálculo apenas os novos contratos, sem considerar a correção dos aluguéis nos contratos vigentes.

Segundo a pesquisa, 8 das 15 cidades monitoradas tiveram variação positiva mensal no preço do aluguel em junho, entre elas: São Paulo (0,28%), Porto Alegre (0,37%), Belo Horizonte (0,39%), Distrito Federal (0,42%), Recife (0,72%) e Curitiba (0,95%).

Entre as 7 cidades que registraram variação negativa de preço no último mês estão Campinas (0,25%), Goiânia (0,30%), Salvador (0,63%) e Rio de Janeiro (0,66%).

Com o resultado, o valor médio de locação no País atingiu o patamar de R$ 28,51 por metro quadrado. São Paulo tem o preçol mais elevado do País, R$ 36,74/m², seguido por Rio, com R$ 31,03/m² e Distrito Federal, com R$ 29,74/m². / C.B.