Preços de venda e locação de imóveis comerciais apresentam queda em setembro

Pepita Ortega / Especial para o Estado

Os preços médios de venda e de locação de imóveis comerciais recuaram respectivamente 0,54% e 0,57% em setembro. É o que aponta o Índice Fipezap de Venda e Locação Comercial, que monitora o valor médio de conjuntos e salas comerciais de até 200 m² em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Durante o período, a inflação (IPCA/IBGE) foi de 0,48%.

Entre os valores médios de venda de imóveis comerciais, Porto Alegre foi a única cidade entre as monitoradas que registrou alta (0,13%) enquanto São Paulo apresentou a maior queda (0,63%). Rio de Janeiro e Belo Horizonte registraram variações de -0,59% e -0,48%, respectivamente.

O preço médio de locação comercial recuou de maneira generalizada e o Rio de Janeiro registrou a maior variação, de -0,77%. Em São Paulo a queda foi de 0,56%, em Porto Alegre de 0,46% e em Belo Horizonte de -0,28%.

No acumulado dos últimos 12 meses, o índice revela uma queda nominal de 2,61% no preço de venda e de 2,87% no de locação. A inflação acumulada no período foi de 4,53%. O balanço parcial de 2018 indica uma variação de -1,47% e -2,56%, respectivamente.

Eduardo Zylberstajn, coordenador do índice Fipezap, comenta que os dados repetem uma trajetória longa de queda dos preços — acentuada no setor comercial, mas também vista no residencial, segundo ele — que é fruto da situação econômica do País. “No próximo mês, o mercado deve reagir ao resultado das urnas, com uma dinâmica com menos incerteza”, afirma Zylberstajn.

A maior taxa de rentabilidade do aluguel comercial entre as cidades monitoradas foi observada em São Paulo, com retorno anualizado de 5,5%. Belo Horizonte e Porto Alegre ficaram logo atrás, ambas com 5,0%, seguidas pelo Rio de Janeiro, com 4,7%.

A capital paulista também apresentou o maior valor médio de locação (R$ 42,45/m²), seguida por Rio de Janeiro (R$ 39,83/m²), Porto Alegre (R$ 31,52/m²) e Belo Horizonte (R$ 30,08/m²). O preço médio nas quatro cidades foi de R$ 39,31/m².

No caso de imóveis comerciais à venda, o Rio de Janeiro registrou o maior preço médio, de R$ 10.272/m², seguido por São Paulo (R$ 9.876/m²), Porto Alegre (R$ 7.657/m²) e Belo Horizonte (R$ 7.489/m²) . O preço médio de venda ficou em R$ 9.486/m².