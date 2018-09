Vendas no varejo de material de construção crescem 7,5% nos últimos 12 meses

Mateus Apud*

Os dados da Pesquisa Tracking mensal da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) indicam que o varejo de material de construção obteve crescimento de 5% no mês de agosto, na comparação com o mês de julho. Ante o mesmo mês do ano passado, o setor teve alta de 4%. No acumulado do ano, cresceu 5,5%, em relação a 2017. Já nos últimos 12 meses, apresentou crescimento de 7,5%.

Ainda segundo o levantamento, as lojas de médio e grande portes apresentaram crescimento de 10% e 12%, respectivamente, no mês. Entre os pequenos estabelecimentos, o crescimento no período foi menor, cerca de 2%.

Segundo o presidente da Anamaco, Cláudio Conz, os números indicam um movimento de retomada das obras e reformas. “Mesmo com o aumento do frete, que afetou principalmente materiais básicos e revestimentos cerâmicos, e com a alta do dólar, que atingiu produtos derivados de cobre, o consumidor voltou a comprar materiais de construção a fim de aproveitar promoções. As lojas que ainda tinham estoques adquiridos sem os repasses fizeram de tudo para atrair clientes”, afirma Conz. Para ele, as eleições também influenciaram o resultado. “É um momento de decisão que pode influenciar a economia como um todo. Essa incerteza com relação ao futuro acaba fazendo com que as pessoas invistam agora.”

No levantamento por regiões, no mês de agosto, o Sudeste apresentou o melhor desempenho no mês, com alta de 8%. Centro-Oeste e Sul tiveram alta de 7% e Norte e Nordeste apresentaram crescimento de 6% e 4%, respectivamente. Entre as categorias avaliadas, revestimentos cerâmicos apresentaram crescimento de 6% no mês, enquanto tintas e telhas de fibrocimento cresceram 4% e 3% cada.

Alem disso, a pesquisa indicou que o otimismo do setor com relação às ações do governo nos próximos 12 meses cresceu de 24% para 32%. “O maior otimismo dos lojistas, aliado à melhoria nas vendas, contribui para um aumento nas pretensões de investimentos nos próximos 12 meses, de 33% para 36%. Também subiu de 15% para 18% a intenção de contratar novos funcionários no próximo mês”, completa Conz.

Sobre a pesquisa

Realizada pelo Instituto de Pesquisas da Anamaco, a Pesquisa Tracking Anamaco entrevistou 530 lojistas entre os dias 24 a 29 de agosto e tem o apoio da Associação Nacional Fabricantes Cerâmicas Revestimento (Anfacer), Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati) e Instituto Crisotila Brasil.

*Estagiário sob supervisão do Editor de Suplementos, Daniel Fernandes