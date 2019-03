Regina Pitoscia

Ranking de março: dólar no topo, bolsa na lanterna e renda fixa negativa

Março, especialmente os últimos dias do mês, foi de certo modo um marco divisor de mudança de expectativas do mercado financeiro. Momento de transição do humor dos investidores, do otimismo a um sentimento, no mínimo, de cuidado redobrado, refletido no sobe e desce de bolsa e dólar, com a reavaliação de riscos para a economia,