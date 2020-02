As consequências do coronavírus sobre as aplicações

(*) Com Tom M0rooka

O temor de que a epidemia de coronavírus na China se alastre rapidamente para outros países e provoque efeitos negativos sobre a economia global assustou investidores e chacoalhou o mercado financeiro, com fortes solavancos nos segmentos de ações e de dólar, na última semana de janeiro.

Embora o centro da epidemia esteja na cidade de Wuhan e deva atingir com mais rigor a economia chinesa, os demais países, sobretudo os considerados emergentes, incluído o Brasil, devem sofrer os efeitos dessa doença na economia com mais rapidez e intensidade, avalia Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo, assessoria de investimento.

Em um primeiro momento, os mercados de ações e de dólar devem ser os mais afetados pelas dúvidas com os rumos da economia global, afirma Franchini. “O dólar já vinha passando por valorização em escala global e agora passa a reagir também a essa pressão, com a saída de capitais.”

Também no caso da bolsa de valores, que reagem com fortes quedas às dúvidas com o desempenho da economia global, os fatores que poderiam suavizar a aversão ao risco e o estresse do mercado não mostraram a cara até agora, pontua ele. O principal seria a volta do capital externo à compra de ações domésticas. O sentimento de incertezas leva o investidor a buscar proteção de seu capital em dólar e até em ouro, comenta o sócio da Monte Bravo.

O estrategista-chefe e gestor de fundos da Infinity Asset, Otavio Aidar, diz que a insegurança com a recuperação da economia global, por causa do surto da doença na China, atropelou e reduziu o otimismo do mercado, sobretudo o de ações. O clima mais favorável tinha sido motivado pela expectativa de crescimento da economia doméstica e da trégua na tensão EUA e China.

O ponto central daqui para a frente, de acordo com Aidar, é saber qual será o desdobramento dessa doença, como efeito para a economia, e o tamanho dessa provável desaceleração de atividade global.

Franchini, da Monte Bravo, acredita que os mercados podem reagir e retomar o processo de recuperação se houver sinais de que medidas em construção para o combate à doença apontam para um direcionamento correto. Senão por outros motivos, porque o foco da crise que causa desassossego no investidor vem do exterior e, internamente, nada mudou. “Racionalmente, o quadro por aqui continua positivo, com inflação e juros baixos e reformas econômicas em andamento.”

Com tudo em ordem e andando bem com os principais indicadores econômicos domésticos, Franchini não vê a turbulência que vem de fora, com forte pressão sobre o dólar, um obstáculo à nova redução da taxa básica de juros, a Selic, pelo Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, na próxima quarta-feira, dia 5.

“Surpresa seria se o Copom não voltasse a reduzir a Selic nessa reunião”, afirma Franchini, que prevê um corte de 0,25 ponto porcentual, de 4,50% ao ano, a taxa em vigor, para 4,25%. Uma redução adicional da Selic neste momento de agravamento de incertezas poderia contribuir como impulso adicional para dar mais tração à economia que, apesar de estar em recuperação, ainda dá sinais de que patina.

Uma redução também que poderia reforçar o fôlego do mercado de ações, com a compra de investidores pessoas físicas que procuram a renda variável para compensar os juros cada vez mais baixos da renda fixa. Especialistas em bolsa de valores veem nas recentes quedas – que fizeram o mercado de ações fechar janeiro no vermelho – boa oportunidade para a compra de algumas ações que ficaram baratas.

O economista-chefe da Órama, Alexandre Espírito Santo, carrega uma dose de cautela maior em sua análise até que o cenário sobre a dimensão do coronavírus e seus efeitos sobre a economia global fiquem mais claros. Para ele, o momento ainda não é de mexer nos investimentos. “Com as informações que temos hoje, é muito cedo para tomar decisões em relação a posições de investimentos – seja para compra ou para venda.”

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou sexta-feira com desvalorização de 1,53%, em 113.760,57 pontos, e acumulou uma perda de 1,63% no mês, que é também a do ano.

Sangue-frio

As turbulências que sacudiram a bolsa de valores pregaram enorme susto e serviram como teste de sangue-frio aos investidores novatos em ações. Ao ver o dinheiro aplicado se desvalorizar, o primeiro impulso é mesmo o de vender os papeis e pular fora do mercado.

No entanto, em um momento desses, de forte queda das cotações, que em geral é passageira, o mais indicado é ficar quieto, de posse das ações, à espera de um movimento de recuperação que certamente virá. Ou até aproveitar para compras adicionais de ações mais baratas.

Quem se precipitou e vendeu ações movido pelo pânico perdeu dinheiro, porque “realizou o prejuízo” com a provável venda por uma cotação mais baixa que a de compra. Quem permaneceu terá uma perda apenas contábil, que poderá ser neutralizada com novas altas do mercado.

Ranking de janeiro

Em janeiro, o ouro ficou no topo das aplicações mais rentáveis, seguido do dólar comercial; já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, ficou na última posição. Resultados que refletem sobretudo a busca de proteção para o capital diante das incertezas sobre a propagação e os efeitos da epidemia do coronavírus sobre a economia global da epidemia na última semana.

Confira quanto renderam as aplicações em janeiro, de acordo com os cálculos do administrador de investimentos Fabio Colombo.

Balanço de janeiro

Aplicação Rendimento

1º – Ouro 7,08%

2º – Dólar 6,86%

3º – Euro 5,77%

4º – Títulos indexados ao IPCA 0,40% a 0,50%

5º – IGP-M 0,48%

6º – Fundos de renda fixa* 0,34% a 0,44%

7º – Fundos DI* 0,32% a 0,42%

8º – CDB* 0,31% a 0,41%

9º – IPCA** 0,32%

10º – Caderneta 0,26%

11º – Bolsa de valores -1,63%

* Média

* * Estimativa