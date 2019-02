Com a reforma, quanto tempo mais o segurado terá de contribuir?

A idade mínima de 62 anos para a mulher e de 65 anos para o homem para a aposentadoria será exigida para quem começar a trabalhar assim que a reforma da Previdência Social entrar em vigor.

Para quem já está no mercado de trabalho e é filiado ao INSS estão previstas regras de transição que vão permitir o segurado a solicitar o benefício, mas com redução no valor do seu benefício.

As medidas da “Nova Previdência”, se aprovadas pelo Congresso tais como apresentadas hoje pelo governo, levarão os segurados do setor privado a adiar o seu pedido de aposentadoria em um prazo entre 1 e 6 anos. Esses são acréscimos imediatos previstos nas três hipóteses que permitem solicitar o benefício nessa fase de transição. Acompanhe:

Hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição é concedida ao homem com 35 anos e à mulher com 30 anos de filiação à Previdência Social. Sem exigência de idade mínima. A prática demonstra que, na média, a segurada consegue atingir esse tempo de contribuição aos 52 anos e 8 meses, e o segurado, aos 55 anos e meio, segundo a advogada especializada em direito previdenciário, Heloísa Helena Silva Pancotti.

Tempo de contribuição e idade

Por uma das possibilidades de solicitar o benefício, trazida pela reforma, o segurado terá de comprovar os mesmos 30 anos, se mulher, ou 35 anos, se homem, no tempo de contribuição, mas terá de associar essas condições a uma idade mínima, de 56 e 61 anos, respectivamente.

É esse corte de idade feito para esse período de transição que vai levar o trabalhador a contribuir mais com o INSS, afirma a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Adriane Bramante. A segurada que hoje se aposenta entre 52 e 53 anos terá de pagar o INSS por mais 3 ou 4 anos para atingir a idade de 56 anos e poder pedir o e benefício. Já o segurado, que se aposenta entre 55 e 56 anos terá de recolher por algo entre 5 anos e meio a 6 anos a mais para ter condições de aposentar-se aos 61 anos.

Esses são as consequências mais imediatas, porque essa idade mínima de 56 e 61 anos, vai subindo a cada ano, de modo a atingir 62 anos para a mulher em 2031, e a 65 anos para o homem em 2029.

Número de pontos

Por uma segunda opção, será possível pedir o benefício quando o segurado alcançar um número de pontos na soma de sua idade com o tempo de contribuição, num total de 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem.

Na prática, essa regra é equivalente à anterior, ressalta a presidente do IBDP, basta imaginar uma segurada que terá condições de pedir o benefício por ter 86 pontos, com 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. A mesma situação se identifica para o segurado com 96 pontos, sendo que 35 anos de contribuição com idade de 61 anos. Exatamente as exigências da regra de tempo de contribuição com idade.

A diferença é que nessa segunda opção não existe uma idade mínima, portanto pode ser mais indicada para quem começou a trabalhar mais cedo.

O número de pontos vai sendo elevado a cada ano até atingir 100 pontos para a mulher em 2033, e 105 pontos para o homem em 2028.

Tempo de contribuição com pedágio

A terceira opção é voltada para quem estiver às vésperas da aposentadoria, num prazo de até dois anos para completar o tempo de 30 anos de contribuição, se mulher, ou de 35 anos, se homem.

Isso equivale dizer que quando as novas normas passarem a valer serão aplicadas à mulher que contar com tempo de serviço de 28 anos, e ao homem com 33 anos. Por elas, será preciso contribuir com um período igual a 50% do tempo faltante para completar o tempo de contribuição.

Por exemplo, a mulher que contar com 28 anos de contribuição teria de contribuir por mais 2 anos para completar os 30 anos. Sobre esses 2 anos que faltam aplica-se, então, um pedágio de 50%, ou seja, de mais 1 ano. Já em relação ao segurado o pedido poderá ser feito por aquele que contar com 33 anos, mas tendo esse mesmo acréscimo de 1 ano de contribuição. Nessa opção, o cálculo será aplicado um fator previdenciário.

Cálculo do benefício

Essas são condições para ter acesso ao benefício, elas vão valer por um período de 12 anos, mas é preciso ficar claro que mudam de imediato as regras no cálculo do benefício, que tendem a reduzir o seu valor quanto menor for o tempo de contribuição, alerta Bramante.

Haverá uma proporcionalidade do valor do benefício em relação ao tempo de contribuição do segurado: aos 20 anos de pagamento à Previdência, o valor do benefício será equivalente a 60% da média dos salários de contribuição, corrigidos pela inflação. Esse valor vai crescendo 2% a cada ano a mais em que houver recolhimento ao INSS, quer dizer, será de 62% aos 21 anos de filiação; 63% aos 22 anos de filiação; 64% aos 23 anos e assim sucessivamente, até que seja correspondente a 100% da média dos salários de contribuição quando o segurado comprovar os 40 anos de contribuição.

Quer dizer, mas haverá outra trava para conceder o benefício equivalente à média integral de suas contribuições. O segurado vai até poder pedir o benefício na fase de transição, na medida em que forem preenchendo os requisitos exigidos, mas quanto antes pedir, menor será a sua aposentadoria.

Essas são as regras que vão valer para quem já contribui com a Previdência, quem já está no regime privado da Previdência

Os que iniciarem no mercado de trabalho terão de comprovar a idade mínima de 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos, se homem.