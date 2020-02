Incertezas sobre economia global crescem e afetam ações e dólar

Com Tom Morooka

Os esperados reflexos negativos do coronavírus na economia chinesa e global permanecem como fonte de preocupação do mercado financeiro. O temor de que a epidemia leve a uma desaceleração mais forte da atividade global continua afetando o humor dos mercados, principalmente os segmentos de ações e de dólar.

Uma perspectiva de desaquecimento da economia mundial, com efeitos negativos sobre os resultados das empresas, tem inibido o interesse dos investidores por ações e aumentado a procura por ativos considerados mais seguros, como o dólar, o ouro e os títulos de dez anos (treasuries) do Tesouro americano.

A preocupação cresce à medida que o coronavírus começa a afetar a cadeia produtiva global, pela falta de peças e insumos fabricados por empresas chinesas que continuam com atividades paralisadas. “Há uma sensação de aumento de risco dos efeitos negativos do coronavírus sobre a economia global”, analisa Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo.

Outro fator de instabilidade nos mercados proveniente do exterior é a sinalização dada pelo Fed (Federal Reserve, banco central americano) de que não pretende reduzir o juro básico americano, possivelmente no segundo semestre, como previa o mercado. A manutenção dos juros básicos fortalece a atratividade dos títulos do Tesouro americano e “reduz o fluxo de recursos para a renda variável, como a bolsa de valores”, avalia Franchini.

O temor com o efeito do coronavírus sobre a economia global que deprime o mercado de ações é o que dá gás à valorização do dólar perante outras moedas, incluído o real, um fenômeno mundial, afirma o sócio da Monte Bravo.

O mercado acompanha o cenário externo, à espera do fim dos possíveis efeitos do coronavírus, enquanto aguarda também um catalisador positivo sobre a economia doméstica que dê sustentação ao otimismo com que mercados e investidores começaram o ano. Aos poucos, porém, esse sentimento positivo parece ceder lugar a dúvidas e certo pessimismo com os rumos da economia brasileira e a dinâmica das reformas.

Os riscos de uma desaceleração global já influenciam as estimativas de expansão da economia do País, com revisões para baixo. Alguns bancos e consultorias que iniciaram o ano com projeções de crescimento entre 2,50% e 3% passaram a trabalhar com números ao redor de 2% ou até menos. O crescimento projetado para o ano pelo boletim Focus, que começou o ano em 2,30%, já foi revisado para 2,23% no último relatório.

O clima de incertezas, até agora alimentado mais por fatores externos, tem sido agravado nos últimos dias por componentes domésticos. Um é a queda de braço entre o governo do presidente Bolsonaro e o Congresso em torno das regras do Orçamento impositivo. O ruído provocado pela disputa tem travado a reforma administrativa, cujo texto elaborado pelo Executivo deverá chegar ao Congresso apenas depois do carnaval.

Em um ambiente de mal-estar e certo desalento, nem mesmo a liberação de parte do recolhimento compulsório depositado pelos bancos no Banco Central, cujos recursos podem ampliar as concessões de crédito, estimular o consumo e o crescimento, foi suficiente para animar a bolsa de valores.

E o dólar?

O dólar comercial colecionou cinco valorizações seguidas na semana que passou. Começou a semana valendo R$ 4,30 e fechou cotado por R$ 4,39, com valorização de 2,10% no período, após furar momentaneamente o patamar de R$ 4,40, novo recorde nominal histórico.

O Banco Central (BC), que havia feito dois leilões de venda de contratos de swap cambial nos dois últimos dias (quinta e sexta-feira) da semana anterior, permaneceu de braços cruzados esta semana. A oferta de swaps cambiais equivale à venda futura de dólares, um instrumento de proteção contra variações cambiais usado para conter a aceleração de preços.

O sócio da Monte Bravo, Rodrigo Franchini, entende que as cotações do dólar tendem a seguir o movimento de preços da moeda no exterior e o BC deve permanecer fora do mercado. Para uma corrente de analistas, porém, as cotações têm encontrado resistência no patamar em torno de R$ 4,40 por temer que, acima dele, atraia intervenções do BC.

Um ponto em comum na análise dos especialistas é que, diante do atual cenário externo de incertezas e doméstico marcado por ruídos políticos crescentes, com o BC fora o dólar teria caminho livre para seguir em direção a patamares mais altos. Pelo menos até que se reduzam as incertezas com os desdobramentos do coronavírus sobre a economia da China e, por extensão, a atividade em escala global.