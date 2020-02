O que está por trás do sobe-desce de dólar e ações

(*) Com Tom Morooka

As incertezas com os efeitos da epidemia de coronavírus sobre a economia chinesa e, por extensão, global continuam influenciando o humor e redobrando a cautela do mercado financeiro. Dúvidas que, somadas à escalada do dólar, alimentaram forte volatilidade nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, na semana que passou.

Existe a preocupação com a desaceleração da economia da China e seus impactos negativos sobre a dos demais países, incluído o Brasil, grande exportador de commodities (grãos e minério) para o gigante asiático, gerador de grande parcela do superávit comercial brasileiro.

Outra fonte de volatilidade no mercado de ações foi a redução da taxa básica de juros, a Selic, de 4,50% para 4,25% ao ano, que impactou e reforçou a escalada das cotações do dólar.

A redução da diferença entre o juro básico nominal doméstico, de 4,25%, e o americano, em torno de 1,75%, estimulou a saída de dólares para aplicações em títulos do Tesouro americano. Ao mesmo tempo, com essa condição, os exportadores nacionais preferem manter os dólares aplicados lá fora a internalizá-los. Tudo isso deu mais gás ao dólar, que vinha pressionado pela valorização da moeda americana pelo mundo.

Apesar da volatilidade e de alguns percalços que se colocam no caminho, o otimismo com as bolsas permeia as expectativas de investidores e profissionais do mercado. Um dos alentos vem da perspectiva de manutenção dos juros nas mínimas.

“A perspectiva de que os juros sigam baixos, por causa da inflação baixa, deixa claro que a migração para a bolsa de valores deve continuar pelo investidor que quer remunerar melhor seu capital”, acredita Bruno Madruga, responsável pela área de Renda Variável da Monte Bravo.

A torcida é que a compra de ações pelos pequenos e médios investidores que decidiram correr maior risco que na renda fixa, remunerada por juros baixos, em busca de rendimento mais atraente na renda variável, continue dando suporte à bolsa de valores este ano.

O superintendente de Investimentos da Infinity Asset, Camilo Cavalcanti Jr., aposta que a manutenção do movimento de migração desses investidores, independentemente do retorno do capital estrangeiro à compras, possa levar o Ibovespa (Índice Bovespa, o principal índice da B3) ao nível de 125 mil a 130 pontos até o fim do ano – o que se refletiria em uma valorização em torno de 9% a 13% no período.

O profissional de mercado e especialista no segmento de ações Delano Marques também compartilha do otimismo com a bolsa de valores, mas se diz cauteloso com os possíveis efeitos do coronavírus no comportamento dos pequenos investidores, “os que mais se assustam diante de aumento de volatilidade no mercado”, pondera ele.

O tom de otimismo seria reforçado com a volta dos investidores estrangeiros à bolsa, como torce o mercado. A participação do capital externo é desejável e aguardada, mas um dos fatores que inibem seu retorno seria a volatilidade do dólar, o que gera insegurança em quem pensa investir no País, analisa Cavalcanti Jr., da Infinity Asset.

O fator determinante para esse retorno, segundo Madruga, da Monte Bravo, seria o avanço de outras reformas econômicas, como a tributária, a confiança na política econômica e o crescimento do desempenho das empresas. “Um dos fatores para a bolsa deslanchar é o fortalecimento do lucro das empresas, e para isso é preciso um aquecimento da demanda.”

Um sinal positivo nessa direção, aponta o executivo da Monte Bravo, vem do aumento da criação de empregos, na medida que as empresas fizeram a lição de casa no período de crise econômica, cortaram gastos e estão ajustadas e enxutas para produzir e engatar o crescimento da economia.

Os últimos dados econômicos, divulgados na sexta-feira, não são alentadores. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), fechou 2019 com alta de 0,89%, abaixo das expectativas do governo e de analistas, uma indicação de desaceleração da economia no fim do ano.

O IBC-Br calculado pelo Banco Central é apenas uma prévia informal do que seria o PIB. O dado oficial será divulgado pelo IBGE em 4 de março.

Até onde vai o dólar

Foi para conter a escalada de preços da moeda americana, provocada pelo desequilíbrio entre procura e a oferta de dólares no mercado, que o BC fez um leilão de contratos de swap cambial, operação que consiste na venda de dólares para entrega futura, com data definida.

Em geral, essas vendas atendem às necessidades de quem precisa de proteção contra as variações bruscas do dólar e não para suprir a saída de capitais, já que os dólares comprados em leilão serão entregues no futuro.

Seja como for, as cotações recuaram após a realização dos leilões – a venda de swaps cambiais foi repetida na sexta-feira –, mas as operações despertaram, no mercado, a suspeita que que a ação do BC serviu para sinalizar um teto informal de preço do dólar em torno de R$ 4,35.

O BC retornou com o leilão de venda de swaps cambiais pela primeira vez desde 30 de agosto de 2018, mas, para especialistas do câmbio, essa volta, mesmo que recorrente, não deve assegurar um rápido retorno das cotações para níveis muito mais baixos enquanto persistir as incertezas com os impactos econômicos do coronavírus.

As duas intervenções seguidas do BC (a primeira na quinta-feira e a segunda na sexta) levaram o dólar a fechar a semana cotado por R$ 4,30, uma desvalorização de 0,46% na semana. No mês, acumula valorização residual de 0,23%.