Onde está o rendimento mais alto na renda fixa

Entre os títulos de renda fixa, o mais popular é o Certificado de Depósito Bancário, o CDB, emitido pelos bancos para captação de recursos e realização de suas operações de crédito.

Em passado ainda bem recente, o CDB era oferecido pelo gerente a seus correntistas, geralmente com taxas nada interessantes, bem abaixo das referências de mercado, como as do CDI, praticadas entre os bancos, e a Selic, que é taxa básica para toda a economia. Ambas caminham em níveis bem próximos, atualmente entre 6,40% e 6,50% ao ano.

O cliente não tinha lá muito escolha e ficava limitado a papeis do seu banco. Ou era isso ou era a caderneta de poupança, que às vezes até rendia mais porque é isenta do imposto de renda. Dificuldades maiores para o pequeno investidor, que via a remuneração diminuir ainda mais, uma vez que as taxas próximas ao CDI eram oferecidas apenas aos que dispunham de grandes volumes de recursos para aplicar.

A chegada das plataformas de investimentos mudou essa condição da água para o vinho. Nelas estão disponíveis na prateleira os diversos tipos de títulos de renda fixa, além de CDBs de vários bancos, estão também as Letras de Câmbio, emitidas pelas financeiras, Letras do Crédito Imobiliário (LCI), Letras do Crédito Agrícola (LCA), entre outros. Junto com essa maior transparência e diversificação na oferta veio também a democratização do mercado: mesmo o aplicador com o dinheiro mais miúdo tem acesso às melhores taxas.

A Corretora XP foi a primeira a oferecer esse tipo de serviço financeiro e seu sucesso estimulou a entrada de tantas outras, que hoje travam uma disputa acirrada no mercado, como Rico, Órama, BTG, Guide, Genial, Toro, Pine, Daycoval, Easynvest, Modalmais, Inter, Nova Futura, Ourinvest, Terra e Poupa Brasil para citar algumas delas.

A decisão de deixar o banco tradicional para começar a investir por meio dessas plataformas não é tão simples, e não se baseia apenas em rentabilidade mais apetitosa, mas passa por questões delicadas como a credibilidade, a segurança. Imaginem as barreiras para quem costumava fazer suas aplicações enquanto tomava um cafezinho com seu gerente e agora tem de manejar seu dinheiro por meio de sites ou aplicativos, sem ver sequer quem está do outro lado cuidando de toda a operação. Problema totalmente inexistente para a geração que já nasceu em mundo mais digital, mais virtual.

Há quem aposte que a migração dos mais resistentes para as plataformas de investimentos aconteça da mesma forma ocorrida com o Uber, no setor de transportes, ou com a Netflix, no de entretenimento. A partir do momento em que o consumidor percebe as vantagens em termos de custos, de retorno, de praticidade, etc., acaba convencido a abandonar o modelo anterior, e sem volta.

Talvez uma forma mais tranquila de fazer a passagem para o meio virtual das aplicações seja ir testando com volumes iniciais mais baixos, de modo a se acostumar com os novos padrões, verificar o retorno e, melhor ainda, contar com um rendimento maior. Nesse sentido, a existência do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) tende a trazer um pouco mais de segurança, porque em caso de quebra da instituição que emitiu o papel, esse fundo devolve até R$ 250 mil para cada aplicador e por banco emissor, num total de até R$ 1 milhão.

Os mais rentáveis

Para ter uma ideia da diferença entre o que paga a caderneta de poupança e o que pode ser obtido em um papel de renda fixa, confira abaixo o levantamento semanal feito pelo buscador Yubb. Em análise com mais de 2 mil opções disponíveis no mercado, os destaques são as Letras de Câmbio, os RDBs e os CDBs. Veja que praticamente todos os títulos selecionados pagam rendimento superior a 6,0% ao ano, o que pode ser considerado bem atraente diante de uma remuneração de 4,55% ao ano da caderneta.

Aplicações a partir de R$ 1 mil

Letras de Câmbio

Emissor/tipo Plataforma Rend.líq a.a.

BRK Finan. Ourinvest 6,22%

Sorocred Ourinvest 6,17%

Caruana Finan. Nova Futura 6,11%

Portocred Finan. Poupa Brasil 6,06%

CDB

Emissor/tipo Plataforma Rend.líq a.a.

Bco Máxima Nova Futura 6,11%

Omni Bco Órama 6,06%

Bco Topázio BTG Pactual 5,89%

RDB

Emissor/tipo Plataforma Rend.líq.a.a.

Omni Banco Poupa Brasil 6,06%

Caruana Finan Poupa Brasil 5,95%

Aplicações a partir de R$ 5 mil

Letras de Câmbio

Emissor/tipo Plataforma Rend.líq a.a.

BRK Finan. Nova Futura 6,22%

BRK Finan. Órama 6,17%

Sorocred Ourinvest 6,17%

Caruana Finan. Nova Futura 6,11%

CDB

Emissor/tipo Plataforma Rend.líq a.a.

Bco Máxima Órama 6,28%

C6 Bank Guide 6,11%

Arbi Terra 6,11%

Fonte: Yubb

O leitor interessado em mais opções e mais informações pode acessar o buscador da fintech (https://yubb.com.br) e informar quanto quer aplicar e por quanto tempo. Em segundos, a plataforma informa as opções do mercado, com o seu detalhamento, e tudo isso sem a necessidade de fazer cadastro. Caso haja interesse real em aplicar,haverá um direcionamento ao portal da plataforma em que o título está disponível.