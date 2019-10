Papeis emitidos por financeiras e de longo prazo rendem mais

Nesse cenário de juros rasteiros na renda fixa, o que vem chamando a atenção é a rentabilidade mais alta oferecida pelos papeis emitidos por financeiras, como as Letras de Câmbio (LC) e os Recibos de Depósito Bancário (RDB). O diretor-executivo da fintech Yubb (www.yubb.com.br), Bernardo Pascowitch, observa que esse tipo de título tem encabeçado a lista dos mais rentáveis já há algumas semanas.

É com os recursos captados por meio desses papeis que as financeiras fazem as suas operações de crédito, quer dizer, emprestam dinheiro a quem precisa. O fato de oferecer uma taxa mais atraente nesse momento ao investidor pode ser indicativo de que há uma necessidade de captação maior para atender também uma demanda por empréstimos mais aquecida.

Assim, quem estiver em busca das melhores opções para o dinheiro dentro do segmento seguro da renda fixa, livre de oscilações ou perda de rendimento, deve passar a considerar e incluir tanto as LC como os RDB em suas pesquisas.

Outro componente que pode ajudar a conseguir um rendimento mais interessante, segundo o executivo, é o prazo: quanto mais longo for, mais alto tende a ser o retorno. Ele ressalta que a expectativa do mercado é de que os juros entrem em curva de alta a partir de outubro de 2022, de acordo com as operações de DI no mercado futuro, quando passariam dos atuais 5,50% para 5,64% ao ano. Já em julho de 2023 subiriam para 6,01% ao ano, em julho de 2024, para 6,35% ao ano, e em janeiro de 2025 para 6,46% ao ano.

É preciso estar atento a essas projeções para comparar com o rendimento que está sendo oferecido agora pelos papeis de prazo mais longo, que compreenderia então esse período. As opções selecionadas esta semana de até R$ 1 mil pelo prazo de 5 anos, que vão relacionadas a seguir, se estenderiam até outubro de 2024, portanto, incorporando esse período.

Perceba que a maioria dos títulos listados a seguir estaria pagando rendimento acima dos juros correntes ao longo de toda a aplicação. Somente a partir de julho de 2024, os quatro últimos papeis, com rendimento líquido de 6,34%, 6,28%, 6,21% e 5,92%, respectivamente, estariam rendendo um pouco menos do que os 6,35% ao ano estimados para o período, e nos quatro últimos meses da aplicação de julho a outubro de 2024.

Mas, de um modo geral, esses 10 títulos mais rentáveis no momento estão em linha com as perspectivas de comportamento dos juros ao longo de cinco anos. O risco é de que haja acidentes de percurso com a inflação, o que obrigaria o Banco Central a elevar o juro básico da economia antes disso e acima dessas projeções de DI no mercado futuro.

Os mais rentáveis – 5 anos

Emissor/tipo Plataforma Rend. líq. a.a Valor mínimo R$

Avista Finan.(RDB) Avista Finan. 7,48% 1 mil

Avista Finan.(RDB) Avista Finan. 7,14% 1 mil

Omni Banco(RDB) PoupaBrasil 6,94% 1 mil

Caruana Finan.(LC) PoupaBrasil 6,82% 1 mil

Banco Inter(LCI) Banco Inter 6,63% 100,00

Caruana Finan.(LC) Nova Futura 6,41% 1 mil

BTG Pactual(CDB) BTG Pactual Dg. 6,34% 1 mil

Caruana Finan (LC) PoupaBrasil 6,28% 1 mil

Banco BMG(CDB) Ourinvest 6,21% 1 mil

Banco BMG(CDB) BMG Invest 5,92% 1 mil

Fonte: Yubb

Prazo de um ano

Existem opções para prazos mais curtos, de um ano, por exemplo, que oferecem uma rentabilidade mais baixa, mas também com um risco mínimo de reviravolta e alta dos juros nesse prazo. Para o ano que vem, o mercado espera por uma inflação de 3,78%, o que significa que os juros teriam espaço para cair até mais dos atuais 5,5% ao ano. Por isso, a projeção da Selic para o fim de 2020 está em 5,0% ao ano.

Veja que todas as 10 opções mais rentáveis no buscador Yubb para o prazo de 1 ano estão com rendimento acima da inflação e também do que vai render a caderneta de poupança. Só que em troca do retorno mais alto, vão exigir que o dinheiro fique imobilizado por esse prazo maior. Para ter a combinação de alta liquidez, com possibilidades de saque em curto espaço de tempo, a cada mês, a caderneta com seus 3,85% ao ano é a que sobra como alternativa para o dinheiro não ficar totalmente parado.

Os mais rentáveis – 1 ano – R$ 1 mil

Emissor/tipo Plataforma Rend. líquido a.a.

Portocred Finan.(LC) PoupaBrasil 4,94%

Banco Máxima(CDB) Ourinvest 4,85%

BRK Finan.(LC) Ourinvest 4,82%

BRK Finan.(LC) Ourinvest 4,79%

Banco NBC (CDB) Modalmais 4,78%

Banco Máxima (CDB) Easynvest 4,77%

Banco Máxima (CDB) Nova Futura 4,76%

Omni Banco (RDB) PoupaBrasil 4,45%

Caruana Finan.(RDB) PoupaBrasil 4,37%

Lecca Finan. (RDB) PoupaBrasil 4,37%

Fonte: Yubb

Para valores acima de R$ 1 mil é possível conseguir encontrar no buscador remuneração melhor, tanto nas aplicações de 5 anos como de 1 ano.