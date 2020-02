Plataforma PIX do BC vai favorecer o consumidor

O nome pode não significar muito, mas o Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) não será apenas mais ágil, vai também facilitar a vida do brasileiro e reduzir os custos para a movimentação do dinheiro. O Banco Central já pavimentou o terreno para que em novembro deste ano entre em funcionamento uma plataforma (PIX), que permitirá a realização de transferência de recursos e pagamento diversos.

Para entender melhor a dimensão da novidade, em apenas um aspecto, o de transferência de dinheiro, basta verificar como é feita hoje uma operação dessas entre contas de diferentes bancos.

O dinheiro pode ser enviado via TED (Transferência Eletrônica Disponível) em que o crédito na conta do beneficiário é feito no mesmo dia que dinheiro sai da conta do emissor. Num intervalo em torno 15 minutos depois da emissão. Mas esse tipo de operação só é realizado até as 17hs nos dias úteis. Não é exigido valor mínimo nem máximo para a transferência.

A outra opção é via DOC (Documento de Crédito), em que o crédito é feito ao beneficiário no dia seguinte ao dia que o dinheiro saiu da conta do emissor, se a ordem for emitida antes das 22 horas. Depois disso, pode levar um dia a mais para o crédito, A remessa por DOC é permitida para totais abaixo de R$ 5 mil.

Ambas operações são intermediadas e processadas pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), criada pelos bancos em 2001, e a principal infraestrutura do mercado financeiro em relação a sistemas de pagamentos.

Para fazer uma remessa, seja por TED ou DOC, o correntista paga uma tarifa nos bancos tradicionais. O valor varia em função de pacotes de serviços adquiridos ou nível de relacionamento com o banco, mas para ficar entre os cinco maiores do mercado, confira quanto o cliente paga atualmente:

Banco Tarifa TED/DOC-R$ Tarifa TED/DOC-R$

meios eletrônicos presencial-agência

Caixa 8,65 15,50

Santander 10,30 19,20

Bradesco 10,45 21,95

Banco do Brasil 10,45 21,95

Itaú-Unibanco 10,50 19,60

Fonte: Febraban

Para o professor de Finanças da ESPM e consultor financeiro, Adriano Gomes, com o novo sistema do BC, “é bastante provável que as fintechs passem a oferecer produtos e serviços financeiros mais baratos, e o aumento da concorrência leve a uma quebra de custos”. O que de certa forma já vem acontecendo com a fintech Nubank, ou o banco digital Inter, que não cobram por esses serviços.

Em relação a outras limitações das operações, Gomes afirma que não faz sentido não ser possível transferir dinheiro nos fins de semana ou durante a madrugada. “Por que não posso fazer uma TED às 2hs da manhã, por exemplo?”, questiona.

Ele elogia a criação de uma plataforma paralela para a oferta desses serviços, pelo Banco Central: “É uma medida interessante, que vai substituir uma tecnologia morosa e custosa por uma mais eficiente, mais rápida, e mais acessível

O que vai mudar

A partir de 16 de novembro, a plataforma criada pelo Banco Central, pelo sistema PIX, deverá estar a pleno vapor. As operações serão feitas por aplicativos no celular, finalizadas em até 10 segundos, com funcionamento 7 dias por semana e 24 horas por dia.

A plataforma será aberta e disponível a todo o mercado, incluindo bancos, instituições de pagamentos e fintechs, mas a adesão será obrigatória às que tiverem mais de 500 mil contas de clientes ativos. Todas deverão oferecer em seus aplicativos uma opção relativa ao PIX.

A transferência de dinheiro será feita em linha reta, sem escalas, entre uma conta e outra, de forma quase simultânea. Em qualquer dia e horário. Em relação aos custos, as instituições financeiras terão a liberdade de fixar suas tarifas, mas a expectativa de diretores do BC é que eles caiam para centavos ou que o serviço passe a ser até gratuito.

Há quem entenda no mercado que a adesão ao sistema PIX possa representar o fim dos atuais modelos de transferências, TED e DOC, pelas vantagens a serem oferecidas ao correntista.

Em posicionamento à imprensa, a CIP afirma que “os meios de pagamentos convivem simultaneamente, cabendo ao consumidor a escolha mais conveniente de uso, de tal maneira que o uso do papel moeda, cheques, cartões de crédito e débito, TED, DOCs e boletos têm crescido a cada ano, assim como o PIX, que será mais uma opção à disposição da sociedade”.

Seja qual for o resultado, com a chegada desse sistema, ele tende a ser favorável ao consumidor final. Além de transferências, o PIX vai oferecer a possibilidade de pagamentos de contas e serviços públicos, como o ônibus, taxas e impostos. Tudo pelo celular e leitura de QR Code.