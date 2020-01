Por que o conflito entre EUA e Irã afeta o mercado financeiro

O mercado financeiro deve iniciar a semana tentando avaliar a evolução e os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã, depois do ataque aéreo norte-americano na última sexta-feira sobre Bagdá, que resultou na morte do alto oficial iraniano, o general Qassem Soleimani, considerado o segundo homem mais influente do Irã.

Por aqui, na última sexta-feira, como primeira reação a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, caiu 0,73%, e o dólar subiu 0,74%. Vale dizer que os fundamentos econômicos que permitiam vislumbrar uma escalada de alta da Bolsa de Valores neste início de ano prevalecem: sinais de que a economia está engrenando e ganhando mais tração para 2020, juros baixos e em queda que tornam desinteressantes as aplicações de renda fixa, e inflação sob controle.

Por essas mesmas razões e pela perspectiva de entrada de capital estrangeiro para pegar carona na valorização das ações, era possível apostar também em uma certa acomodação e queda nas cotações do dólar.

No entanto, o episódio da última semana pode alterar esse cenário, ainda que temporariamente, e estragar a festa. Tudo vai depender do tamanho que essa crise vai alcançar, se vai se restringir aos dois países ou se haverá o envolvimento de aliados de ambos os lados. Um dos pontos de maior atenção é de que forma o choque poderá interferir nos preços do petróleo.

É que, além de produtor, o Irã controla o Estreito de Omuz, que liga o Golfo Pérsico ao oceano, por onde é escoado 1/5 da produção global de petróleo, explicam o professor de Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Luis Fiori, e o mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, Rodrigo Leão. Segundo eles, “um eventual bloqueio do transporte pode ter efeitos gigantescos em termos de fornecimento e preço”. Não à toa, na última sexta-feira, a cotação do petróleo chegou a subir 4%.

Um estrangulamento da oferta com consequente alta das cotações atinge em cheio a economia mundial, que vem demonstrando sinais de anemia. No mercado doméstico, um dos efeitos imediatos poderá ser a elevação dos preços dos combustíveis que, por sua vez, tende a exercer mais pressão sobre a inflação, já engrossada pelo aumento dos preços da carne, em dezembro.

E um eventual avanço da inflação acima do esperado poderá levar as autoridades econômicas a rever a política de juros, que não só deixariam de cair como poderiam voltar a subir. E o tão esperado crescimento econômico mais consistente do País tenderia a ser novamente adiado. Se é assim, os resultados das empresas que mantêm seus papeis negociados em bolsa poderiam ficar abaixo dos que estavam sendo estimados. Isso para dizer que, se concretizado, um contexto desses empurraria a B3 para uma rota de queda.

Cautela e proteção

Ainda é cedo para saber as reais consequências do conflito, mas o momento requer cautela com o manejo das aplicações, até que a situação fique um pouco mais clara.

Pelo sim ou pelo não, buscar proteger parte do patrimônio em aplicações em ouro parece ser providencial nesse momento de aumento de temperatura nas tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Além das turbulências internacionais, o ouro, que é conhecido como um ativo financeiro da segurança, aquele que é procurado como proteção do patrimônio por seu valor intrínseco em momentos de incertezas, por ser considerado como uma reserva de valor, apresentou a segunda melhor performance no mercado interno em 2019: sua cotação subiu 28,10%. Um retorno que só perdeu da valorização da Bolsa de Valores de São Paulo, que registrou alta de 31,58%.

O retorno do investidor está ligado à valorização do ouro no exterior ou ao avanço do dólar no mercado doméstico, usado para a conversão da cotação internacional, em onça-troy, para o grama. Quanto mais caro o dólar, mais alta fica a cotação do grama do ouro.

Aplicar em ouro é hoje bem acessível, até para pequenos aplicadores. A compra de um lote padrão de 250 gramas de ouro na BM&F demanda algo em torno de R$ 49.250, mas há outras opções, como o chamado mercado de balcão ou de varejo, em que é possível investir em ouro com muito menos.

Nesse mercado, em que atuam distribuidoras de valores e alguns bancos, é possível comprar ouro a partir de 5 gramas por cerca de R$ 985, com base na cotação de R$ 197 o grama de quinta-feira. Com R$ 1.970, uma barrinha de 10g, com R$ 3.942, uma de 20g e com R$ 9.850, uma de 50g.

O valor mais baixo do investimento vem facilitar o acesso de investidores com dinheiro mais picado ao segmento de ouro. É possível começar com um grama, com valor estimado de R$ 195, em média.