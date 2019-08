Título de renda fixa supera em 62% o desempenho da poupança

É possível conseguir ainda uma remuneração atraente na renda fixa, acima de 6% ao ano, se o dinheiro ficar aplicado por um período de três anos. Na pesquisa semanal feita pelo buscador de investimentos Yubb (www.yubb.com.br), uma das opções, uma Letra de Crédito Imobiliário, emitida pela Barigui Financeira chega a pagar uma rentabilidade de 6,80% ao ano, o que supera em 62% o rendimento da caderneta, que agora está em 4,20% ao ano.

São aplicações diferentes é verdade, mas nem tanto. Ambas são da família de renda fixa e isentas do imposto de renda. Tanto os recursos captados pela caderneta como pela LCI são destinados ao financiamento do setor imobiliário, ainda que alocações diversas, seja para a construção seja para o comprador final do imóvel.

Para o investidor, além da remuneração, há que se analisar as garantias da aplicação e, mesmo nesse item, as duas recebem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Em caso de quebra da instituição financeira que emitiu o papel ou onde estão depositados os recursos da caderneta, o investidor terá garantido de volta até R$ 250 mil, por banco, conta e por CPF.

A principal diferença entre as duas aplicações, portanto, está na liquidez, na disponibilidade de saque oferecida em cada uma delas. Na caderneta ela é mensal, com saques no dia de aniversário da conta sem perda de remuneração. Se houver saque o rendimento é calculado sobre o menor saldo do período. Já na LCI em questão o prazo é de três anos para o resgate, sendo indicada, assim, para o dinheiro que pode ser aplicado no longo prazo.

Além de LCI, outros papeis como CDB e RDB, emitidos por bancos e corretoras estão pagando um rendimento mais recheado pelo prazo de três anos. Confira:

Os mais rentáveis – retorno ao ano

Prazo de 3 anos

Emissor/tipo Plataforma Rend.líq. a.a Valor mínimo R$

Barigui Fin.(LCI) Ourinvest 6,80% 1 mil

Barigui Fin.(LCI) Nova Futura 6,71% 10 mil

Avista Fin.(RDB) Avista Finan. 6,63% 5 mil

Banco Inter(LCI) Banco Inter 6,50% 100,00

Indusval (CDB) Modalmais 6,42% 1 mil

Máxima (CDB) Guide Inv. 6,41% 10 mil

Agoracred. Fin.(LCI) Órama 6,36% 10 mil

Lecca Fin.(LCI) Guide Inv. 6,35% 10 mil

Máxima (CDB) Órama 6,30% 5 mil

Pine (CDB) Guide 6,24% 5 mil

Fibra (CDB) Guide 6,21% 10 mil

Fonte: Yubb

Plataformas de investimentos

O rendimento mais elevado nos papeis de renda fixa, geralmente, vem sendo ofertado pelas plataformas digitais de aplicação, mantidas por corretoras e bancos. São novas estruturas, diferentes da de bancos tradicionais, em que o aplicador pode escolher entre várias opções de diferentes instituições financeiras, em um menu que lhe é apresentado. E tudo on-line.

Por ser ainda novidade, nem todo mundo se sente confortável em sair de seu banco e partir para uma dessas plataformas, às vezes totalmente desconhecida do grande público. Mas quem pretende conseguir remunerar bem o seu dinheiro precisa buscar informações sobre os serviços oferecidos e se habituar com elas.

Em seu site, o buscador Yubb oferece uma ferramenta interessante para quem quiser saber como estão atuando essas plataformas. Com base em avaliações feitas pelos próprios usuários do site, o Yubb elabora um ranking delas, em que são avaliadas as experiências com a abertura de conta, uso da plataforma, realização dos investimentos e o nível de satisfação com atendimento em geral, rentabilidade obtida e custo das operações.

Não deixa de ser uma referência para saber quem são e como trabalham essas empresas de investimentos. No ranking abaixo, vão as dez melhores posições entre corretoras e bancos médios, numa pontuação que vai de zero a cinco.

As dez melhores

Empresa Nota

Daycoval 4,47

Poupa Brasil Investimentos 4,43

Nubank 4,41

Órama 4,34

Banco Inter 4,33

Sofisa Direto 4,29

BMG Invest 4,27

Atlas Quantum 4,24

Mirae 4,22

BTG Pactual Digital 4,21

Fonte: Yubb

Notas mais baixas

Já as corretoras de grandes bancos ganharam uma pontuação mais baixa, demonstrando o grau de insatisfação dos clientes:

Banco Nota

Santander 3,17

Itaú-Unibanco 2,88

Banco do Brasil 2,76

Bradesco 2,44

Caixa 2,43

Fonte: Yubb