Veja o que rende mais que a caderneta em prazos mais longos

Para o investidor que quer passar longe das turbulências que afetam o segmento de renda variável, como a bolsa de valores, e prioriza a estabilidade e a perspectiva de ganhos ainda que mais modestos na renda fixa, há opções que podem valer a pena.

Na pesquisa semanal feita pelo buscador de investimentos Yubb (www.yubb.com.br) selecionamos dez opções de aplicação em que o dinheiro precisa ficar imobilizado por um período de 4 anos, e mais cinco em o que prazo é menor, de um ano. Mas em ambos os casos, a rentabilidade oferecida supera a da caderneta de poupança.

Já para os recursos que precisam estar à mão para o pagamento de compromissos, a caderneta continua competitiva. Ela permite retiradas todo mês, sempre no dia de aniversário da conta, sem prejuízo de remuneração. Quando o aplicador precisa sacar fora dessa data, o rendimento será calculado sempre sobre o menor saldo existente na conta no período.

Com o juro básico da economia em 6,0% ao ano, o rendimento da poupança está em 4,20% ao ano, ou 0,3434% ao mês. Supondo uma aplicação de R$ 10 mil em que não tenha ocorrido saque em determinado mês, o rendimento a ser creditado ao aplicador será de R$ 34,34. Caso tenha havido uma retirada de R$ 500,00, fora da data de aniversário e o saldo tenha caído para R$ 9.500, o rendimento será calculado sobre esse montante resultando em R$ 32,62.

Ainda que pareça irrisório em termos nominais, é melhor do que deixar o dinheiro parado em conta corrente. Especialmente porque ele estará recebendo algum tipo de proteção contra as perdas para a inflação. Em agosto, por exemplo, a rentabilidade da poupança deverá ganhar da inflação: a prévia do IPCA mostrou uma inflação de 0,08%, mas o número fechado do mês só será conhecido em 10 de setembro. O mercado, no entanto, espera por uma alta de 0,19% no mês, e mesmo assim os 0,3434% da poupança terão condições de recompor o poder de compra do dinheiro aplicado e ainda proporcionar um ganho real.

Também no ano a perspectiva é que a caderneta, com seus 4,20%, consiga pagar uma remuneração acima da inflação, estimada pelos analistas do mercado financeiro em 3,71%.

Não há cobrança de imposto de renda nem despesas com administração, por isso, às vezes ela se torna mais vantajosa em relação a fundos e alguns títulos de renda fixa. As dez opções selecionadas superam com boa margem o ganho da caderneta, mas em troca o dinheiro terá de ficar engessado por quatro anos se o aplicador quiser receber o rendimento integral.

Quando o investidor sabe que não vai precisar do dinheiro no curto prazo e pode deixá-lo aplicado por períodos mais elásticos, o mercado conta com opções que pagam bem mais que a caderneta. Confira:

Os mais rentáveis – 4 anos

Emissor/tipo Plataforma Rend.líq. a.a Valor mínimo R$

Avista Fin.(RDB) Avista Fin. 7,45% 5 mil

Agoracred Fin.(LC) Órama 7,20% 10 mil

BRK Fin.(LC) Órama 7,16% 5 mil

Facta Fin.(LC) Órama 7,14% 10 mil

Avista Fin. (LC) Avista Fin. 7,14% 10 mil

Bco Renner(CDB) BTG Pactual 7,05% 10 mil

Indusval (CDB) Guide Inv. 7,02% 10 mil

Barigui Fin.(LCI) Nova Futura 6,97% 10 mil

Bco Inter (LCI) Banco Inter 6,93% 100,00

Banco Pan(CDB) BTG Pactual 6,93% 5 mil

Fonte: Yubb

Mesmo para aplicações de um ano, quando a rentabilidade cai, há Certificados de Depósito Bancário (CDB) que estão oferecendo mais que os 4,20% da caderneta.

Os mais rentáveis – 1 ano

CDB

Emissor/tipo Plataforma Rend.líq. a.a Valor mínimo R$

Bco Máxima Órama 5,18% 5 mil

Bco Máxima Nova Futura 5,18% 500,00

Bco Máxima Ourinvest 5,02% 1 mil

Bco Pan Bco Pan 5,00% 100,00

C6Bank C6Bank 4,87% 5 mil

Fonte: Yubb