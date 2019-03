O caminho para a liderança

Há uma regra não escrita nas empresas que ensina as pessoas a deixarem os sentimentos e problemas pessoais do lado de fora. Mas, como muita gente sabe, é praticamente impossível evitar que as questões que incomodam na vida pessoal não se repitam e interfiram no trabalho. Da mesma forma, problemas no trabalho também afetam a vida pessoal. Em maior ou menor grau, a “contaminação” entre