Silvio Crespo

Veja quanto devem render os investimentos de baixo risco em 12 e 24 meses

Saiu a edição de julho do Ranking Renda Fixa Macro, uma estimativa de quanto devem render as aplicações de mais baixo risco do mercado para os próximos 12 e 24 meses. O estudo é elaborado pelo economista Pedro Raffy Vartanian, em parceria com o Estadão e com o blog Dinheiro pra Viver. Para quem for