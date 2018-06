Calcule quanto você perde por não planejar investimentos

Sabia que é possível perder ou deixar de ganhar mais de R$ 1.000 por ano apenas por não planejar os investimentos?

Isso você pode constatar com a planilha que eu acabei de produzir. Nela você verá que quem investe R$ 100 mil pode ter um rendimento de R$ 24,7 mil em cinco anos, se deixar o dinheiro em uma aplicação de longo prazo, ou de apenas R$ 9 mil, se colocar em investimentos de curto prazo.

Aqui já estou descontando a inflação, as taxas e o Imposto de Renda. Ou seja, estou falando do rendimento líquido real.

No caso, o investimento que renderia R$ 9 mil é um fundo do tipo DI. Não sei se você está acostumado com a sigla “DI”, mas os fundos desse tipo não são para longo prazo. São para o dinheiro do dia a dia, ou algum valor de que você pode precisar a qualquer momento.

Se você deixa o dinheiro nesse tipo de fundo por muito tempo, está perdendo oportunidade de ganhar mais com aplicações de médio e longo prazo.

A tabela abaixo mostra qual seria o valor acumulado, após cinco anos, para uma aplicação inicial de R$ 100 mil em algumas aplicações de renda fixa.

Em todos os cálculos, foi considerada a mesma inflação (4,02% ao ano) e a mesma projeção para o CDI (7,07% ao ano).

Entre as aplicações acima, o fundo DI é a única que permite resgatar o dinheiro a qualquer momento. Veja como ele rende bem menos que as outras.

Na última linha você vê o exemplo de uma debênture. Vale dizer que as debêntures em regal são aplicações mais arriscadas que CDBs, LCAs e LCIs. Antes de investir em uma debênture, é bom conhecer os seus riscos.

Ainda, nesse exemplo estou considerando uma debênture com data de vencimento em 2025. Portanto, esse valor de R$ 132,5 mil é apenas uma referência de quanto seus investimentos podem estar valendo daqui a cinco anos, considerando o risco atual da empresa e aquele cenário de inflação e juros que eu citei. Ou seja, se tudo continuar como está, é esse valor que você tende conseguir investindo nessa debênture.

Também preciso reforçar que não é qualquer CDB ou LCI que vai render esses valores da tabela. Estou considerando papéis específicos. O primeiro CDB, de 125% do CDI, é um oferecido pelo banco Pine. A LCI citada é uma da Domus Hipotecária e o outro CDB é do banco BMG. O fundo DI é o BB RF Ref DI VIP Estilo.

Se quiser fazer simulações com qualquer valor e qualquer prazo, baixe a planilha clicando aqui.