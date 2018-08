Descubra por quanto tempo você viveria com R$ 1 milhão

Se você recebesse R$ 1 milhão hoje e fizesse um planejamento para ir gastando um pouco por mês, você sabe quanto tempo levaria para o dinheiro acabar?

O tempo que o dinheiro vai durar depende não apenas de quanto você vai gastar por mês, mas também de qual será o rendimento do montante que você deixar aplicado.

Por exemplo, se você resolver gastar R$ 10 mil por mês, e conseguir uma rentabilidade média de 0,3% ao mês, você vai demorar dez anos para gastar todo o dinheiro, conforme a tabela abaixo.

Os números da tabela consideram a rentabilidade líquida real, ou seja, já descontados os impostos, taxas e inflação.

Portanto, tome cuidado para não cair no erro de comparar com os números que o seu banco ou a sua corretora costumam informar.

Nos bancos e corretoras, a rentabilidade informada em geral não é líquida de impostos e não é descontada a inflação. Para comparar com as suas aplicações, você precisa pedir para descontar inflação e impostos.

Aqui estou considerando também que você vai corrigindo o valor dos seus gastos. Por exemplo, no primeiro ano você gasta R$ 10 mil por mês; já no segundo, você gasta R$ 10 mil mais a correção pela inflação, e assim por diante.

Mas e se você conseguir aplicações melhores, com rendimento médio real de 0,5% ao mês? Isso é o que mostra a tabela abaixo.

Veja que na primeira linha o resultado aparece como “indefinido”, pois, se você aplicar R$ 1 milhão e conseguir uma rentabilidade líquida real de 0,5% ao mês, só de rendimento real você já vai ter R$ 5.000 por mês. Isso quer dizer que com esse gasto mensal você manteria o seu patrimônio intacto e ele não acabaria nunca.

Agora repare também que, gastando R$ 20 mil por mês, o dinheiro duraria cinco anos, nas duas tabelas. Isso ocorre porque o período está arredondado. Na primeira tabela, com o rendimento de 0,3% ao mês, o patrimônio duraria 54 meses, ou quatro anos e meio, que eu arredondei para cinco anos. Na segunda tabela, o resultado é de 58 meses, ou seja, quatro anos e dez meses.

Mas e se o seu rendimento for diferente desses citados nos exemplos? Para isso tem uma planilha que eu deixei à disposição no meu blog Dinheiro pra Viver. Com ela, é possível ver quanto tempo duraria R$ 1 milhão caso você gaste, por exemplo, R$ 1.000 por mês, R$ 5.000 ou qualquer valor, com qualquer rentabilidade líquida real.