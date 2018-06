Quanto rende R$ 1 milhão em dividendos? Confira

[Conheça também meu canal no Youtube]

Se você investisse R$ 1 milhão em ações com o objetivo de viver de dividendos, quanto você ganharia por mês?

Depende. Isso varia muito de uma empresa para outra. Por exemplo, investindo esse valor nas ações PETR4 (código do papel preferencial da Petrobrás) não renderia nada em dividendos nos últimos 12 meses, uma vez que esse papel distribuiu proventos aos acionistas nos últimos 12 meses.

Já se você investir hoje R$ 1 milhão nos papéis da construtora Eztec, e se ela continuar pagando em dividendos o mesmo que pagou nos últimos 12 meses, você receberá em média mais de R$ 14 mil por mês.

Mas veja: nada disso é garantido. Repare no que eu falei: “Se a empresa continuar pagando em dividendos o mesmo que pagou nos últimos 12 meses”. Não quer dizer que ela vá continuar pagando esse valor.

Aqui, dei dois exemplos extremos. A PETR4, que não pagou nada, e a EZTC3, que pagou R$ 3,762 por ação nos últimos 12 meses.

Veja na tabela abaixo qual seria o retorno ao investir em algumas das empresas que mais pagaram dividendos. Os cálculos eu fiz com base em dados cedidos pela Economática, empresa de informações financeiras.

Repare que, se essas empresas continuarem distribuindo dividendos no ritmo atual, apenas 3 teriam um pagamento superior a 1% ao mês.

E por que estou falando em 1% ao mês? Porque essa é uma das perguntas que mais recebo de leitores: “Como faço para ter um rendimento de 1% ao mês hoje?”.

No mais, gostou do resultado? Esperava mais? Esperava menos?

Agora veja como seria a situação se você investisse não nessas empresas boas pagadoras de dividendos, e sim nas empresas gigantes.

Investindo R$ 1 milhão na Vale (VALE3), Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3), que são as ações mais negociadas da Bolsa atualmente, o retorno mensal seria, respectivamente, de: R$ 2.738, R$ 2.739 2 R$ 2.076. Aqui, sempre considerando que a empresa continue pagando dividendos no mesmo ritmo do verificado nos últimos 12 meses.

Bom, se você não gostou dos resultados da tabela, deve ter gostado ainda menos dessas informações sobre as empresas gigantes.

Mas é assim mesmo. Colocar todo o seu dinheiro de uma vez nas maiores empresas do país tende a não dar um retorno tão alto em dividendos.

Diante disso, muitas pessoas que investem com o objetivo de viver de dividendos optam por outras táticas. Por exemplo, procurar empresas que ainda não são tão visadas, mas que no futuro podem se tornar grandes pagadoras de dividendos.

Não dá para esgotar em apenas um artigo a questão sobre quanto é possível ganhar com dividendos. Ainda mais porque, além dos proventos, existe a possibilidade de valorização ou desvalorização dos papéis. Continuarei falando sobre isso. Acompanhando este blog e também o Dinheiro pra Viver e o meu canal do YouTube para compreender cada vez melhor o assunto.