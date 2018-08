A 25ª edição do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ) será em Ouro Preto

Entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, será palco da 25ª edição do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ), evento voltado para empreendedorismo jovem. Organizado pela Brasil Júnior, instância que representa o Movimento Empresa Júnior (MEJ) no Brasil, o ENEJ espera receber cerca de 5 mil estudantes universitários de todo o País.

Desenvolvido em formato de festival, com estandes de conteúdos espalhados pela cidade, o tema do evento será ‘Entre o Legado e o Sonho’. “Essa edição é a maior da história e se torna ainda mais especial porque marcará o aniversário de 30 anos do MEJ no Brasil e 15 anos da Brasil Júnior. É uma oportunidade de impactar diretamente os principais agentes da inovação nacional”, diz Iago Maciel, presidente da instituição.

Sem fins lucrativos, toda a renda será aplicada no desenvolvimento de projetos que irão beneficiar os próprios universitários e a comunidade. “O objetivo destes quatro dias é conectar os estudantes e consolidar o movimento de empreendedorismo jovem no Brasil.”

A estimativa é que o evento irá movimentar a economia local injetando aproximadamente R$ 3 milhões na região.

Os participantes do evento terão acesso a palestras, workshops, cases, minicursos e rodas de discussão com grandes nomes do mercado. Entre os confirmados estão Rony Meisler, CEO da Reserva; José Finocchio Jr, CEO do PM Canvas; Ana Fontes, Presidente da Rede Mulher Empreendedora; Alessio Alionco, CEO do Pipefy; Joice Toyota, co-fundadora da Vetor Brasil, e Sandro Magaldi, co-fundador do Meusucesso.com.

A Brasil Júnior (Confederação Brasileira de Empresas Juniores) é a instância que representa as Empresas Juniores brasileiras, que proporcionam educação empreendedora, por meio da vivência empresarial durante a formação acadêmica para estudantes universitários de todas as regiões do país.

Hoje, está presente em 25 Estados, por meio de federações estaduais, totalizando mais de 600 empresas juniores e, aproximadamente, 20 mil empresários juniores em atividade em 208 universidades. O propósito do Movimento Empresa Júnior e da Brasil Júnior é incentivar o empreendedorismo para tornar o País mais competitivo, ético, educador e colaborativo.