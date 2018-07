Aceleração ‘Itaú Mulher Empreendedora’ está com inscrições abertas

O Itaú Unibanco recebe até o próximo sábado, 30 de junho, inscrições para a 2ª edição do programa de aceleração ‘Itaú Mulher Empreendedora’. A inscrição deve ser feita no site www.imulherempreendedora.com.br.

A iniciativa é realizada por meio de parceria com a FGV-EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. O programa tem como objetivo aprimorar as habilidades de gestão empresarial e o desenvolvimento do talento de empreendedoras. O programa acontecerá entre agosto e novembro deste ano e contemplará 30 participantes, mesmo número da edição realizada em 2017.

Com coordenação dos professores Maria José Tonelli e Tales Andreassi, a aceleração terá 76 horas de capacitação com aulas online e presenciais (na sede da FGV, em São Paulo). Entre os temas tratados estão: negócios e liderança feminina, oportunidades de crescimento, finanças, acesso à capital e produtos financeiros, estratégia de marketing, gestão de pessoas etc.