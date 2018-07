Capital paulista tem 50 vagas de estágio na área de educação

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) conta com 50 vagas de estágio para alunos de todos os semestres dos cursos de educação física, letras, matemática e pedagogia.

Os selecionados atuarão em monitoria e também auxiliando professores em sala de aula. Os valores de bolsa-auxílio vão de R$ 550 a R$ 1.100, para jornadas de 4h a 6h/dia, além de auxílio transporte e recesso remunerado.

Há possibilidade de efetivação após o estágio. São requisitos conhecimento do Pacote Office e inglês básico. Os interessados devem acessar o www.ciee.org.br, através do login e senha de acesso do estudante.

Os cadastrados no banco de dados contam, ainda, com uma grade de 15 cursos gratuitos do CIEE Saber Virtual, para turbinar o currículo e ter mais sucesso nos processos seletivos. Eles abordam quatro blocos de conhecimento: Preparação para o Mundo do Trabalho; Lidando com a Informática; Orientação e Informação Profissional e Comunicação e Matemática. Todos contam com monitoria por meio de chat e e-mail e apostila para download.

Processos Especiais

Administração. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na região: Central. Para área Administrativa. Benefícios: Vale-Transporte. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 1964256/MAR

Comunicação. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na região: Oeste. Para área de Redação. Benefícios: Vales transporte e refeição/Convênio com Farmácia. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 2133053/TAT

Química. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na região: Sul. Para área Comercial. Benefícios: Vales transporte e refeição. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 2054687/TAT

Administração. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na região Oeste. Para área Comercial. Benefícios: Vales transporte e refeição/ Assistência Médica. Requisitos: Pacote Office – Foco no Excel. Sigla: 1964526/MAR

Administração de Empresas / Engenharia de Produção / Economia. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na região de Cerqueira Cesar. Para área: Administrativa/Gestão. Benefícios: Vale-transporte. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 2037687/ER

Administração de Empresas / Economia / Contábeis. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na região Sul. Para área de Finanças. Benefícios: Vales transporte e refeição. Requisitos: Pacote Office / inglês avançado. Sigla: 2132966/TAT

Administração. Formação: 12/2019 a 12/2020. Na região Central. Para área Comercial. Benefícios: Vales transporte e refeição. Requisitos: pacote office. Sigla: 2133147/ER

Administração. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na região Central. Para área Administrativa. Benefícios: Vale-transporte. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 1985711/TAT

Direito. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na região Sul. Para área Administrativa/Jurídica. Benefícios: Vales transporte e refeição. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 1970195/MAR

Programa Jovem Aprendiz – SEBRAE. Em diversas regiões. Para área Administrativa. Público: Ensino Fundamental, Médio ou Concluído. Inscrições: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/trabalhe_conosco?codUf=26