Como equilibrar as compras da minha empresa e aumentar meu capital de giro?

Ricardo Benedito Blanco*

Um fator que interfere na falta de capital de giro de uma empresa é o alto nível de estoque, que pode estar relacionado com a falta de planejamento de compras. Uma empresa pode ser considerada lucrativa, contudo, quando não há um processo definido de compras, os estoques podem aumentar e o capital que deveria estar disponível para fazer a empresa crescer, fica parado no estoque. Com a redução do capital é comum empresários buscarem linhas de crédito, porém isto impacta no lucro da empresa.

É importante que o empresário compre a partir de uma projeção de vendas, evitando que a compra ocorra sem nenhum planejamento. Analisar o histórico de vendas é um bom começo, construindo uma base de ocorrências das vendas durante um determinado período. Também é indicado incluir as ações de marketing que a empresa pretende implantar e realizar uma análise setorial, considerando o ambiente em que a empresa está inserida, identificando fatores que podem influenciar na demanda.

Após conhecer o histórico e a projeção de vendas, é preciso descontar o estoque físico atual e os pedidos de compra que não chegaram na empresa, sem esquecer de incluir o estoque de segurança. Com estas informações o empresário será capaz de elaborar o planejamento de compras.

Seguindo estes passos o empresário poderá perceber que comprando de forma planejada é possível evitar que ocorra falta de produto nas gôndolas e principalmente reduzir o excesso de estoque, resultando em aumento no capital de giro da empresa.

*Analista de negócios do Sebrae-SP