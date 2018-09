Desafio universitário para transformar a educação no Brasil

Com o objetivo de premiar as melhores ideias voltadas ao ensino médio da rede pública brasileira, a Cia de Talentos, empresa de educação para carreira, que atua há 30 anos no mercado, e a Brasil Júnior, confederação brasileira de empresas juniores, criaram o “Desafio Todos Juntos Pela Educação”. A iniciativa convida as mais de 640 empresas juniores a criarem projetos de impacto e a desenvolverem um plano de ação que possa transformar a educação básica de todo o País.

As empresas juniores participantes contarão com o suporte e mentoria dos organizadores e empresas apoiadoras como Bradesco e Ambev. A avaliação será realizada considerando o impacto social, escalabilidade, viabilidade e nível de inovação dos projetos. As três ideias inovadoras ganharão prêmios de R$ 25 mil para o primeiro colocado, R$ 15 mil para o segundo e R$10 mil para o terceiro, que deverão ser utilizados na implementação do projeto na escola pública escolhida.

Presidente do conselho do Grupo Cia de Talentos, Sofia Esteves é fundadora do Instituto Ser +, organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento do potencial dos jovens afirma que ao olharmos para nossas escolas percebemos um atraso significativo no modelo de ensino. “E a situação é ainda mais grave nas escolas públicas, onde os problemas vão além da grade curricular. É necessário olhar para a revitalização do ambiente estudantil, investir em ferramentas tecnológicas e materiais de qualidade, entre várias outras questões.”

Presidente da Brasil Júnior, Iago Maciel afirma que essa iniciativa poderá ajudar as escolas a formarem cidadãos preparados para os novos tempos. “Vivemos em um mundo volátil, incerto e complexo. Queremos propiciar melhores condições de ensino, alimentação, infraestrutura e gestão. Aspectos essenciais para melhorar a qualidade da formação dos jovens.”

Serviço: Desafio Todos Juntos Pela Educação

Inscrições: 25/06 a 15/09

Mentoria com a Cia de Talentos e empresas apoiadoras: 29/08 a 01/09 durante o ENEJ e com agendamentos em 03/09 a 28/09

Entrega dos projetos: 16/09 a 10/10

Avaliação dos projetos: 11/10 a 28/10

Divulgação dos vencedores: 07/11

Para mais informações acessar http://bit.ly/desafio-educacao ou enviar um email para: desafiotransforme@grupociadetalentos.com.br