Empreendedor tem até 17/9 para participar de programa online de educação financeira

Segundo os organizadores, 1.500 empreendedores já se inscreveram no curso online de educação financeira do programa Crescer & Vencer – Saúde Financeira para Microempreendedores, realizado pelo Serasa Empreendedor – braço da Serasa Experian voltado ao microempreendedor – em parceria com a Aliança Empreendedora.

Donos de pequenos negócios de todo o Brasil – formalizados ou não – têm até o dia 17 de setembro para se inscrever e participar da iniciativa, que oferece capacitação gratuita para a melhor gestão e saúde financeira de seus empreendimentos.

Neste ano, o programa está dividido em três fases, com início pela trilha do curso online sobre educação financeira: “Como cuidar do dinheiro do seu negócio”, e emissão de certificado após a conclusão. Qualquer microempreendedor pode participar pelo link:https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/premiocrescerevencer-serasaexperian/.

“O formato do curso se adequou à minha disponibilidade de tempo. Os vídeos são curtos, então conseguia assistir no intervalo entre os atendimentos às clientes. A linguagem é simples, facilita o acompanhamento e ajuda a fixar o que aprendemos. Com isso, já comecei a organizar o livro-caixa”, conta a empreendedora Flávia Oliveira.

O microempreendedor que finalizar o curso, tiver emitido o certificado e se enquadrar no perfil necessário – maior de 18 anos, renda pessoal de até três salários mínimos e negócio ativo – poderá se candidatar até 17 de setembro para ser um dos 60 selecionados a participar de mentoria individual com especialistas da Serasa Experian, que se prepararam para atuarem como mentores sociais. Os seis que mais se destacarem serão premiados com R$ 3,3 mil cada para investir no crescimento dos negócios.

Segundo a gerente de sustentabilidade corporativa da Serasa Experian, Andréa Regina, o objetivo é preparar pessoas que decidiram empreender para que alcancem o sucesso com a gestão do seu próprio negócio.

“Com informações que estimulem o autoconhecimento, a melhora na saúde financeira e o consumo consciente do crédito, nossa intenção é ajudar principalmente os ‘empreendedores por necessidade’, que diante da alta do desemprego estão surgindo, muitas vezes, sem preparo ou qualificação adequada para levar sua atividade adiante”, diz Andréa.

De acordo com o indicador da Serasa Experian, a cada dez segundos nasce um MEI no Brasil. Nos seis primeiros meses do ano, o Brasil atingiu a marca de 1.033.017 de MEIs formalizados, o que corresponde a 81,8% das companhias criadas no país.

Como participar da segunda fase?

Os empreendedores (formalizados ou não) que forem certificados pelo curso e estiverem dentro do perfil desejado – maior de 18 anos, renda pessoal de até três salários mínimos e negócio ativo – têm até o dia 17 de setembro para se candidatar à segunda fase do programa, que vai selecionar 60 pessoas para participar de uma mentoria individual. A avaliação será feita por especialistas da Aliança Empreendedora, com base no histórico do empreendimento, potencial do negócio, proposta de plano de melhoria para alavancar o crescimento da empresa e perfil do empreendedor.

Conduzida por funcionários da Serasa Experian de forma voluntária, e com encontros semanais à distância durante um mês, a mentoria visa o desenvolvimento do plano de melhoria sugerido inicialmente pelo empreendedor. Para participar do processo seletivo, além de atender ao perfil pré-definido, é preciso preencher o formulário com informações pessoais e do negócio disponível na mesma página do curso.

Reconhecimento e premiação

O desempenho dos participantes vai revelar os seis microempreendimentos que mais se destacaram em todo o processo para ganhar o prêmio final Crescer e Vencer – Serasa Experian. Para selecionar estes seis vencedores, a avaliação adotada priorizará critérios e características como autoconfiança, autoconhecimento, situação atual da gestão financeira, visão de futuro, relacionamento com a rede de parceiros e financiadores e capacidade de mudar para superar desafios, crescer e vencer. Cada um receberá um prêmio de R$ 3,3 mil para potencializar suas atividades (prêmio autorizado pela CAIXA. Certificado de Autorização CAIXA nº3-0623/2018).

Além do prêmio, eles também terão as despesas pagas para participar da próxima edição do Encontro Nacional da Aliança Empreendedora, na cidade de São Paulo. O encontro anual é promovido desde 2014 com o objetivo de inspirar a troca de experiências e integrar empreendedores apoiados e parceiros de todo o Brasil.

Programa de Saúde Financeira e demais iniciativas para o MEI e ME

O Saúde Financeira para Microempreendedores, desenvolvido em parceria com a Aliança Empreendedora – organização social de apoio a microempreendedores – tem o objetivo de ajudar microempreendimentos de baixa renda – especialmente os liderados por mulheres – que não costumam ou encontram dificuldades para gerenciar suas finanças e enxergar o potencial de suas iniciativas.

A iniciativa integra o programa de voluntariado corporativo da Serasa Experian, o Sonhos Reais, que há mais de oito anos capacita funcionários da empresa para transmitir à população de baixa renda noções básicas sobre educação financeira. Atualmente, o Sonhos Reais conta com a atuação de mais de 340 funcionários voluntários. Cerca de 65 mil pessoas em todo o Brasil já foram beneficiadas direta e indiretamente pelo programa desde a sua criação.

Na plataforma do Serasa Empreendedor também há diversos serviços gratuitos específicos para o segmento, como a autoconsulta do score (modelo estatístico voltado aos MEIs e MEs com a probabilidade de a empresa honrar seus compromissos financeiros nos próximos seis meses); a ferramenta de simulação e contratação de crédito 100% digital; além de dicas, orientações e vídeos personalizados. Ainda no link (www.serasaempreendedor.com.br) é possível fazer um teste, que ajuda a descobrir qual o perfil do empreendedor dentre os mais dominantes no país: Malabarista, Realizador, Autônomo e Arrojado.

Aliança Empreendedora

Organização que apoia empresas, organizações sociais e governos a desenvolver modelos de negócios inclusivos e projetos de apoio a microempreendedores, ampliando o acesso a conhecimento, redes, mercados e crédito para que desenvolvam ou iniciem seus empreendimentos. Desde 2005 já apoiou mais de 65.000 empreendedores, gerando novas oportunidades de negócios, trabalho e renda por meio do empreendedorismo, promovendo inclusão e desenvolvimento econômico e social.

Para mais informações, visite: www.aliancaempreendedora.org.br