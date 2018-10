Evento de inovação e tecnologia reúne Brasil, EUA e Israel para fomentar novos negócios

Nos dias 28 e 29 de novembro, a assessoria financeira Harpia Capital realiza a terceira edição do SPIN Summit Brazil 2018, evento de inovação e tecnologia voltado para CEOs, CTOs, presidentes, empresários, fundadores de startups, mercado financeiro, além de investidores. O evento será realizado na Amcham Business Center.

Os dois dias serão voltados a fomentar negócios, discutir inovação, tecnologia e o ecossistema de startups dos três países envolvidos: Brasil, Estados Unidos e Israel. Com o tema “como navegar um mundo em transição”, participantes de várias regiões dos três países, como Boston, Califórnia, Nova York (EUA), Tel Aviv e Haifa (Israel) e de Santa Catarina, Distrito Federal, Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e de praticamente todo o País estarão na capital paulistana.

“Esse evento vai discutir como o setor privado irá investir no setor de inovação e tecnologia no Brasil. Outro ponto importante são as ideias e tecnologias novas desses países sendo apresentadas aqui no nosso País. Esperamos também o fomento de novos negócios entre as nações como foi no ano passado. O objetivo é estreitar o relacionamento entre eles”, diz o idealizador do congresso Ric Scheinkman, membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria Israel/Brasil e CEO da assessoria financeira Harpia Capital.

Scheinkman ainda diz que o evento permite mostrar o que cada país tem de melhor no setor. “Vamos mesclar esses temas, trazer inovação profunda para o Brasil não só em processos, mas também criar os canais de comunicação entre o setor privado para poder fazer estudos, criar empresas em conjunto, trabalhar no desenvolvimento de empresas no Brasil, empresas brasileiras no exterior, e extrair o que cada lugar tem de melhor”, afirma.

Segundo ele, o impacto do evento no Brasil serão investimentos em inovação e laboratórios nacionais tendo discussões no âmbito governamental. Além disso, um dos focos será a educação. “Esperamos que São Paulo passe a ter uma Universidade estilo STEM + Business School, ou seja, para as áreas voltadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mais negócios”.

A terceira edição do Spin Summit Brazil 2018 deve receber dois mil participantes e deixar um legado de conhecimento e de relevantes contribuições na concretização de negócios, no estabelecimento de políticas, em networking e em decisões de investimento”, declara Bernardo Giacometti, diretor executivo da conferência.

Os setores econômicos que já estão experimentando impactos relevantes das inovações são a Construção Civil, Educação, Financeiro e Seguradoras, Green Energy, Mídia e Entretenimento, Políticas Públicas e Gestão Governamental, Nova Mobilidade, Transporte Público e Privado, Saúde, Telefonia Móvel, além do Varejo.

Algumas tendências inovadoras que já estão em um ritmo acelerado são: Inteligência Artificial, BIG Data e Algoritmos Dinâmicos, Internet das Coisas, Mecatrônica, Robótica, Drones, Nano-Partículas e Grafeno, Transformação Digital e Supply Chain Digital.

Os participantes terão acesso a 60 palestrantes, muitos de renome internacional. Do exterior virão personalidades como Dana Sheffer (diretora executiva do Bronica Entrepeneurship Center da Universidade Technion – Israel Institute of Technology); Mooli Eden (diretor da Universidade de Haifa); Stas Gayshan (sócio do Cambridge Innovation Center); Neal Hansch (CEO do Silicon Foundry); Pablo Guzman (Médico cardiologista há 32 anos, integra The Broward County Medical Association, nos EUA); Boaz Golany (vice-presidente do Technion – Israel Institute of Technology) e QuHarrison Terry (fundador da Inevitable Human, considerado o gênio da tecnologia do futuro); o ex-senador da Flórida, Randy Avon; e Oren Simanian, fundador da StarTAU.

Além deles, do cenário nacional estarão palestrando nomes importantes como Jorge Guimarães (diretor-presidente da Embrapii); Walter Longo (sócio-diretor da Unimark Comunicação); Benjamim Quadros (presidente da BRQ Informática e chairman da Brascom); Regina Markus (professora doutora e pesquisadora da USP, vice-presidente do Weizmann Institute of Science); Maria Alice Frontini (presidente do MIT Alumni); Anderson Thees (sócio-diretor e co-fundador do Redpoint Eventures); Eric Acher (sócio do Monashees); Stelleo Tolda (COO do Mercado Livre); entre outros.

Entre os temas abordados estão: Futurismo; Inteligência Artificial nos negócios; navegação em um mundo em transição; estratégia e liderança em uma era de disrupção; empreendedorismo, liderança e cultura da empresa; mundo hiperconectado na economia global; realidade virtual, aumentada e mista; Big Data; impacto da tecnologia e inovação no Brasil e no mundo; bom senso de investidores incomuns; investir com impacto em pequenas empresas; futuro da saúde; mobilidade do futuro; tecnologia digital; fintechs; Blockchain e criptomoedas; cibersegurança; futuro das finanças; tendências no capital de risco, entre outros.

Além disso, o evento contará com a 1ª edição da premiação “Novos Líderes de TI 2018”, para homenagear os destaques do setor. Como o ecossistema de inovação e tecnologia cresceu exponencialmente na última década, a condecoração é justamente para mostrar quem está à frente do mundo em transição.

Serviços:

Local: AMCHAM Business Center – Rua da Paz, 1.431 – Santo Amaro – São Paulo

Data: 28 e 29 de novembro de 2018

Horário: 8 horas (abertura para credenciamento) às 18 horas

Inscrições abertas: spinsummit.com.br