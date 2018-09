Fapesp e Finep têm R$ 30 milhões para pesquisas em pequenas empresas

Até 29 de outubro, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) mantém chamada de propostas para apoiar pequenas empresas paulistas no desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores em todas as áreas do conhecimento.

A chamada do Programa Pappe/Pipe Subvenção – Fase III – 6ª rodada tem por objetivo desenvolver áreas consideradas estratégicas nas políticas públicas federais e estimular a ampliação e o adensamento das atividades de pesquisa para inovação no universo empresarial paulista.

Serão empregados recursos orçamentários da Fapesp e de subvenção econômica (não reembolsáveis) via MCTI/Finep/FNDCT. As duas instituições financiarão em partes iguais cada um dos projetos aprovados e oferecemconjuntamente R$ 30 milhões para a realização de pesquisas com grande potencial de inovação.

São elegíveis como proponentes microempresas, empresas de pequeno porte e pequenas empresas brasileiras, sediadas no Estado de São Paulo, constituídas e ativas, no mínimo, 12 meses antes do lançamento do edital.

A chamada oferece recursos para empresas que já tenham conduzido pesquisas que resultaram em produtos, processos e serviços inovadores no âmbito de projetos financiados pelo Programa Fapesp Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe), Fase 1 ou Fase 2, ou em projetos equivalentes conduzidos com recursos de outras fontes.

O edital, de Fase 3, contemplará projetos que pretendam desenvolver os resultados das pesquisas anteriores, de modo que possam ser efetivamente inseridos no mercado.

Submissões serão recebidas por meio do SAGe (www.fapesp.br/sage) até 29 de outubro de 2018.