Feiras impulsionam segmentos de cachaça e vinho

A partir de hoje, o pavilhão de exposições do Anhembi, na zona norte da capital paulista recebe, até 21 de setembro – das 12h00 às 20h00 –, dois eventos direcionados ao mercado de bebidas adultas do Brasil.

Neste período, ocorrem simultaneamente as feiras Cachaça Trade Fair e Wine Trade Fair. Produtores, importadores, compradores e negociantes de bebidas têm a oportunidade de realizar negociações que devem atingir R$ 8 milhões, de acordo com expectativas da diretora do evento, Zoraida Lobato, da Market Press Eventos.

Em 2018, o mercado de vinhos cresceu 18% no primeiro semestre. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), houve incremento de mais de 15% no consumo da bebida nos últimos três anos. A entidade espera fechar 2018 com crescimento de 30% na exportação em relação ao ano anterior.

Cachaça

O mesmo otimismo permeia o setor de cachaça. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a exportação de cachaça fechou 2017 com 13,4% a mais que 2016.

No ano passado, o segmento movimentou um mercado avaliado em R$ 10 bilhões. Para as exportações, 2017 foi um excelente ano para setor de aguardente de cana.

Mais de 60 países, liderados por Estados Unidos, Alemanha, Paraguai, França e Portugal, receberam a produção brasileira, o que gerou uma receita bruta de US$ 15,80 milhões (correspondente a 8,74 milhões de litros).

Existem no Brasil cerca de 1,5 mil produtores registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), oferecendo mais de 4 mil marcas. O Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC) estima que o Brasil possua capacidade instalada para elaborar 1,2 bilhão de litros/ano. No entanto, a produção está estimada entre 700 e 800 milhões de litros/ano.

O evento reunirá empresas das diversas atividades correlatas ao segmento de bebidas, desde produtores de vinho e de cachaça a empresas de outros setores, tais como fornecedores de embalagens, maquinário, rolhas e tampas técnicas, insumos e rótulos, entre outros.

A feira é direcionada aos proprietários de bares e restaurantes, sommeliers, maîtres e barman, gerentes de alimentos e bebidas de redes de hotelaria, atacadistas, distribuidores, supermercados, adegas, lojas de conveniência, importadoras e quaisquer outros estabelecimentos que se interessem em comercializar esse tipo de produto.

Durante os três dias de evento, além das rodadas de negócios, os empresários poderão reciclar conhecimentos através de painéis e palestras. Veja a programação:

Data/Horário Tema Mediador 19/09 – 18h Como escolher, Anna Rita Zanier, comprar, estocar e Sommelier A.I.S e Wine vender vinho em Educator e proprietária restaurantes de Restaurante 20/09 – 14h Mudas de Videiras – Daniel Santos Grohs Seleção sanitária: (EMBRAPA/Bento registro, conservação e Gonçalves-RS) e Mara difusão de material Moura (IAC/APTA-SP) genético de videiras 20/09 – 16h Ações do Setor de Helder Moreira Borges Vinhos e Bebidas do (MAPA – Ministério da MAPA – Cadastro Agricultura, Pecuária e Vitivinícola Nacional Abastecimento/Brasília- DF) 20/09 – 20h Desafios da Adriana Verdi Substituição Tributária (APTA/SAA-SP) como para o Setor de Vinhos mediadora, André Félix (sócio da San Martin, Carvalho e Felix Ricotta Advocacia) e Luciano Lopreto (Vinícola Góes) 21/09 – 14h Cases de Sucesso – Emílio Brighenti Vitivinicultura de Altitude (EPAGRI / São em Santa Catarina: Joaquim-SC) inovação e empreendedorismo 21/09 – 13h00 A História da Cachaça Renato Frascino, no Brasil e seu valor consultor, administrador cultural e especialista em destilados

Serviço :

São Paulo International Wine & Cachaça Trade Fair

Data: 19 a 21 de setembro Local: Pavilhão Anhembi