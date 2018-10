O especialista responde: ‘Como usar o WhatsApp para divulgar minha minha marca?’

*Luiz Otávio Paro

Nos últimos anos, os pequenos negócios no Brasil apostaram na informatização e na utilização de novas ferramentas digitais, em especial nas redes sociais. Atualmente, 72% do segmento utiliza o WhatsApp para se comunicar com clientes. É o que mostrou a última pesquisa realizada aqui no Sebrae.

Mas em uma época em que as fake news (notícias falsas) invadem nosso cotidiano, é importante selecionar com cuidado o conteúdo e a periodicidade dos envios das mensagens.

Podemos elencar algumas ações positivas e que podem ser realizadas. Se chegou em sua loja uma novidade, vale avisar os clientes. Se sua empresa está com um novo serviço, você também pode usar os seus contatos para informá-los via WhatsApp.

As promoções, eventos e liquidações também são ações importantes para serem divulgadas pela ferramenta. Por exemplo, com a chegada do verão, uma loja de roupas vai liquidar o estoque de peças de frio. A sua pizzaria agora também oferece pratos saudáveis e lanches. Os clientes vão ficar satisfeitos em saber das novidades.

Entretanto, é muito importante saber a hora e a quantidade de envios das mensagens. Será que seu cliente quer receber dicas da sua empresa a todo momento? Por isso, faça um cronograma de envios para não se tornar repetitivo e mal visto. Com um envio a cada 15 dias de uma mensagem, o dono de um pequeno negócio garante um contato próximo e sadio com os seus clientes.

Criar grupos pode facilitar o envio das mensagens, mas também pode expor sua empresa a outros clientes em um eventual problema. Quanto mais personalizar a comunicação, mais eficaz será o resultado.

E, claro, as mensagens enviadas pelo WhatsApp devem ter conteúdos apenas de seu negócio. Nada de enviar discussões políticas, piadas ou temas que possam causar uma má aceitação. O WhatsApp é uma ferramenta poderosa para a sua empresa, mas é preciso saber usá-la corretamente.

*Coordenador de comunicação do Sebrae-SP