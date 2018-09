Pesquisa: 37% das empreendedoras começam seus negócios sem dinheiro

Apenas 3% das empreendedoras brasileiras contaram com empréstimos bancários para começar seus negócios. A maior parte iniciou sem nenhum recurso (37%), recorreu a poupanças (17%) ou salário próprio (13%).

Os dados são da Rede Mulher Empreendedora – RME, responsável pela pesquisa nacional “Empreendedoras e seus negócios 2018”, que em seu terceiro ano consecutivo teve a participação de duas mil respondentes e contou com apoio da Avon e do Instituto Rede Mulher Empreendedora (RME).

“Acesso a crédito é um dos itens fundamentais para o desenvolvimento dos negócios. As empreendedoras começam seus negócios sem recursos, usando as próprias habilidades para empreender”, afirma a fundadora da RME e do Instituto RME, Ana Fontes.

Outro ponto do estudo refere-se às contas pessoais e jurídicas: 97% das respondentes possuem conta pessoal, mas apenas 43% possuem conta jurídica. “A maioria das empreendedoras usa as contas pessoa física para agilizar o acesso ao crédito, o que resulta em uma mistura de contas pessoais com contas da empresa. Esta é uma realidade que, além de taxas de juros elevadas, não oferece crédito com condições acessíveis para empreendedoras, apesar de elas liderarem quase 50% dos pequenos negócios no Brasil e seus empreendimentos terem impacto social maior”, afirma Ana.

“É importante para o ecossistema empreendedor compreender os interesses das mulheres empreendedoras e as dificuldades que elas têm enfrentado na gestão de seus negócios, como, por exemplo, o acesso a crédito e o impacto da relação entre as PMEs e as grandes empresas”, diz Ana Fontes.

Produtos bancários

Quando as empreendedoras administram o negócio pelo conta física, o cartão de débito é o principal meio para quitar os gastos da empresa, com 68% de incidência, seguido pelo cartão de crédito (57%) e cheque especial (19%). Em apenas 13% das vezes as empreendedoras recorrem a empréstimos bancários.

Já quando consideramos o uso da conta jurídica, são poucas as linhas de crédito disponíveis. A grande maioria não possui: 42% a 74%, a variar de acordo com o tipo de produto. Entre as que possuem, as mais utilizadas são cheque especial (19%), capital de giro (23%), financiamento (20%) e rotativo no cartão de crédito (12%).

Medo de fazer dívidas

Segundo análise dos resultados da pesquisa, a empreendedora não considera empréstimos como um investimento na fase inicial do negócio: 59% não solicita por medo de fazer dívidas; 14% não solicita por falta de necessidade; e 14% não o faz por pensar que o banco não irá conceder o empréstimo.

Conforme o empreendimento evolui, ela passa a considerar o empréstimo, para dívidas ou investimentos. Entre as donas de negócios consolidados, 51% já solicitaram empréstimos nos últimos 5 anos.

O levantamento

Pesquisa quantitativa online de abrangência nacional, o estudo “Empreendedores e Seus Negócios” foi realizado a partir de questionário de auto-preenchimento com 63 perguntas, aberto entre 21 de junho e 12 de agosto de 2018. A coordenação geral da pesquisa foi feita pela RME, a coleta de dados feita pela Qualibest, análise e estratégia do estudo ficou a cargo da especialista Patricia Kouzmine da KZM Research.