VII Fórum de Empreendedoras terá mentoria, palestras, workshops e oficinas de design thinking

Por: Mateus Apud*

O VII Fórum Empreendedoras, evento sobre empreendedorismo feminino, será realizado nos dias 20 e 21 de setembro no Club Homs (Avenida Paulista, 735, em São Paulo). Organizado pela Rede Mulher Empreendedora, o evento é dirigido a mulheres empreendedoras ou que planejam começar seu negócio próprio.

O tema desta edição é Diversidade e Inclusão no Empreendedorismo. De acordo com a organização do evento, pesquisas recentes mostram que 0,4% das mulheres negras ocupam cargos executivos em grandes empresas (Instituto Ethos, 2016) e que a igualdade de gênero e a diversidade aumentariam o PIB da América Latina em US$ 2 trilhões (McKinsey, 2016)., serão oferecidas mais de 40 atividades nos dois dias de programação. Dentre elas há mentorias simultâneas, com especialistas nos mais variados assuntos do meio empreendedor; sala do conhecimento, com programação focada em capacitação e ferramentas, com palestras e atividades sobre marketing digital, plano de negócios e ética no empreendedorismo. E sala com programação exclusiva sobre ferramentas digitais do Google, na qual uma equipe de especialistas da empresa estará a postos para apresentar atividades e soluções digitais para temas como vendas online, divulgação, produtividade, vídeos, entre outros.

Atividades práticas na programação

Ainda sobre a programação, serão oferecidas muitas atividades práticas, como a oficina de design thinking, ministrada por Camila Achutti, da Mastertech; uma aula especial de manutenção e pequenos reparos domésticos, oferecida por Ana Luisa Correard e Katherine Pavloski, da M’Ana – Mulher conserta para mulher; e ainda uma aula de dança especial organizada pela Wonder Size com a professora de dança Alline Caruzo Rosa

Além disso, personalidades como Ana Paula Padrão e Luiza Helena Trajano, entre várias outras, estão confirmadas para participar do evento. Outro destaque, é a apresentação dos resultados da terceira pesquisa anual da Rede Mulher Empreendedora, a “Empreendedores e seus negócios – 2018”, buscando elucidar cada vez mais o meio empreendedor brasileiro, traçar o perfil do empreendedor e evidenciar ações que possam ser implantadas para melhoria do ecossistema.

O Fórum Empreendedoras também terá uma área reservada para expositores sociais, que apresentem impacto em suas comunidades; expositores literários, com foco em publicações escritas por mulheres; e expositores comuns, os quais poderão divulgar e expor seu negócio no evento, incentivando o comércio entre mulheres empreendedoras.

Uma novidade na programação, em parceria com a Aceleradora Herd, a Anjos do Brasil e a MIA – Mulheres Investidoras Anjo, é a realização de um “Dolphin Tank”. A atividade é inspirada no programa da Sony, Shark Tank, porém, com uma diferença: em vez de oferecer investimento financeiro, o exercício pretende oferecer ajuda em forma de conexões, mentoria e referências de conteúdo para as participantes do evento. Essa é uma atividade aberta para as participantes e as inscrições podem ser feitas aqui. As selecionadas para participar serão comunicadas no dia 20/09.

A organização prevê a participação de cerca de 2.500 pessoas. Para mais informações e conhecer a programação completa acesse o site do fórum. Inscrições: https://www.sympla.com.br/vii-forum-empreendedoras—diversidade-e-inclusao__308000?token=818dc7bb1150f0aa57ea10cfe2e4003a

*Estagiário sob orientação do Editor de Suplementos, Daniel Fernandes