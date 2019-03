Zeina Latif

Desigualdade de oportunidades

A desigualdade de renda não precisa ser, necessariamente, combatida. Em sociedades meritocráticas, é natural que a renda não seja igualmente distribuída, mesmo havendo igualdade de oportunidades aos indivíduos. Neste caso, a missão do Estado é proteger os grupos vulneráveis. A desigualdade no Brasil, no entanto, tem outra razão principal: o mal funcionamento do Estado, que