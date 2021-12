Agricultura suspende comercialização de mais de 151 mil garrafas de azeite de oliva em seis Estados

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) suspendeu a comercialização de 151.449 garrafas de azeite de oliva, de 24 marcas diferentes, em operação de fiscalização realizada em seis Estados. A ação tinha como foco retirar das prateleiras dos supermercados produtos considerados impróprios ao consumo.

Entre as irregularidades, estão produtos sem registro no Ministério, fraudados, clandestinos ou contrabandeados. A operação aconteceu nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Paraná e Santa Catarina.

Ainda durante a ação, que contou com o apoio da Anvisa, "foram encontradas três fábricas clandestinas que estavam envasando azeites que nada mais eram do que mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida", diz a nota.

O Ministério também suspendeu o registro de uma fábrica localizada no interior de São Paulo, após a constatação de adulteração na fabricação de seus produtos durante o ano de 2021.

A operação de fiscalização levou em consideração o aumento do consumo de azeite de oliva no mês de dezembro, por conta das festas de final de ano.

"Os consumidores não devem comprar os azeites dessas marcas [veja lista abaixo]. Fica o alerta também para os supermercados, pois o local que estiver com um desses produtos expostos à venda se responsabilizará pela irregularidade e responderá perante o Ministério com multas que podem chegar a R$ 532 mil reais", destacou o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos Origem Vegetal, Glauco Bertoldo.

As marcas suspensas eram comercializadas em todo o País. De acordo com a pasta, o azeite de oliva é o segundo produto mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado.

Veja abaixo as marcas de azeite de oliva que foram apreendidas pelo Ministério de Agricultura: