Aplicativo leva mais tecnologia ao campo e facilita a vida do produtor rural

Imprescindível na vida de milhões de brasileiros, a tecnologia está não só nas cidades, mas também faz parte do universo agro. E o uso de aplicativos também tomou conta do cotidiano do homem do campo. Com essa facilidade a um toque dos dedos, o produtor rural pode tomar decisões de forma mais ágil e precisa, o que leva a bons resultados não só para quem produz, mas também para quem consome.

Com essa premissa e também focada em levar tecnologia ao campo, a Lavoro, maior distribuidora e redistribuidora de insumos agrícolas da América Latina, criou o app Minha Lavoro. Lançado em dezembro de 2021, o aplicativo fornece informações qualificadas ao usuário, como previsão do tempo, cotação do dólar e de grãos e notícias do universo agro.

Além disso, em apenas poucos cliques, o produtor rural pode ter acesso a produtos e serviços oferecidos pelo e-commerce da Lavoro, o CompreLavoro, e pode também acompanhar seu status de crédito, consumo, histórico de pedidos, relatório de acompanhamento de campo, informações técnicas, entre outros.

Os benefícios do uso dessa tecnologia se traduzem em bons resultados, como explica o CEO da Lavoro, Ruy Cunha. “Aumento da produtividade, maior controle na gestão e redução de custos e desperdícios, além da implementação de processos mais sustentáveis, são alguns dos benefícios que a tecnologia pode proporcionar ao produtor rural”, diz ele.

Atualmente, o País já conta com fazendas 100% digitalizadas. E o aplicativo se insere neste universo. “Neste cenário de forte digitalização, o aplicativo Minha Lavoro preenche uma lacuna importante, pois dá ao produtor a autonomia necessária para a tomada de decisões rápidas e seguras sem sair de sua propriedade”, diz o CEO da Lavoro.

O app também conta com inteligência artificial e possui uma assistente virtual, a LIA, o que permite uma maior customização do uso da tecnologia. “A inteligência artificial pode ser uma grande aliada do agronegócio”, diz Marcos Strobel, CDO da Lavoro e responsável pelo projeto.

E em busca de constante inovação, o app deve ganhar novas funcionalidades em breve. “Nesta primeira fase do Minha Lavoro, trabalhamos para trazer ao produtor rural informações de qualidade e relevância. Agora, estamos investindo em funcionalidades que ofereçam conveniência”, conta Strobel. “Em breve, o produtor rural terá à disposição um marketplace completo, com acesso a produtos de parceiros da Lavoro, podendo adquirir combustível, peças e pneus para seus maquinários, entre outros

itens necessários para o bom andamento dos seus negócios”, diz.

Fundada em 2017, a Lavoro atua no Brasil, na Colômbia e possui uma trading em estágio inicial no Uruguai – e tem como um de seus principais objetivos contribuir com o homem do campo no planejamento, gerenciamento e aquisição de insumos corretos. O aplicativo é mais uma ferramenta entre os produtos oferecidos pela companhia.

“A Lavoro conta com uma equipe composta por mais de 870 técnicos e engenheiros agrônomos em toda a América Latina, altamente capacitados para atender todas as necessidades dos nossos clientes, in loco. O aplicativo dá ainda mais dinamismo e eficiência à interlocução com o nosso cliente”, diz Cunha.