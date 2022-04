Agro News Broadcast Live entrevista Pedro Fernandes, diretor de Agronegócios do Itaú BBA

O Broadcast Live desta quinta-feira, 7, entrevista o diretor de Agronegócios do Itaú BBA, Pedro Fernandes, sobre o cenário de crédito no Brasil, com a Selic em alta e seu efeito para a oferta e demanda do segmento rural.

Fernandes tratará também da reação do produtor rural às novas condições do mercado, o interesse de investidores internos e externos por papéis do agro e perspectivas de contribuição dos recursos subsidiados e livres no financiamento do setor, entre outros tópicos.

A live começa às 14h30 e assinantes podem enviar perguntas antecipadamente à repórter Clarice Couto, que conduzirá a conversa, pelo e-mail clarice.couto@estadao.com.

Para assistir, acesse os canais da Agência Estado no YouTube e no terminal Broadcast.