Cerca de 77 milhões de moradores nas zonas rurais da América Latina não têm internet de qualidade

Apesar do avanço tecnológico visto na última década, pelo menos 77 milhões de moradores das zonas rurais de países da América Latina e Caribe ainda não têm acesso à internet com padrões mínimos de qualidade, mostra pesquisa feita pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Microsoft divulgada nesta quinta-feira, 29.

Dos 24 países latino-americanos e caribenhos pesquisados pelo estudo, que traça um panorama sobre a situação da conectividade rural na região, ao menos 71% dos moradores dos centros urbanos têm opções de acesso à internet com melhor qualidade, enquanto apenas 36,8% da população das zonas rurais possui alguma forma de conectividade. Para esse último grupo, a rede 4G e o smartphone são os meios com maior utilização.

Segundo os envolvidos no estudo, essa diferença entre os grupos prejudica os potenciais social, econômico e produtivo de toda a região. "A falta de conectividade não só impõe uma barreira tecnológica. É também uma barreira ao acesso à saúde, educação, serviços sociais, trabalho e economia em geral. Se não acabarmos com essa diferença, ela vai crescer e tornar a região, que já é a mais desigual do mundo, ainda mais desigual", disse Marcelo Cabrol, gerente de Área Social do BID.

O número é ainda mais preocupante quando se considera o total de moradores das zonas rurais na América Latina e Caribe que não têm nenhum tipo de serviço de conectividade. Ao menos 244 milhões de pessoas de toda a região não possuem nenhum tipo de acesso à internet, o que equivale a 32% da população. Desse total, estima-se que 46 milhões vivem em zonas rurais.

No entanto, o IICA ressalta que os números ainda não traçam um cenário real da situação, já que apenas 50% dos países estudados forneceram dados estatísticos oficiais sobre o tema. Para suprir essa falta de informação, índices de organizações como o BID e a União Internacional de Telecomunicações (ITU, na sigla em inglês) foram utilizados. Por meio desses dados, o instituto conseguiu separar os países da região em três grupos, conforme a qualidade do acesso à internet nas zonas rurais de cada um deles.:

Países com conectividade significativa:

Grupo representa 37% da população rural estudada. Nesss países, de 53% a 63% de quase 43 milhões não têm internet de qualidade.

Bahamas

Barbados

Brasil

Chile

Colômbia

Costa Rica

Panamá

Países com conectividade média:

Grupo representa 35% da população rural estudada. Nesses países, de 64% a 71% de quase 40,4 milhões não têm internet de qualidade.

Argentina

Equador

México

Paraguai

República Dominicana

Trinidad e Tobago

Uruguai

Países com conectividade baixa:

Grupo representa 28% da população rural estudada. Nesses países, de 71% a 89% de quase 32,5 milhões não têm internet de qualidade.

Belize

Bolívia

El Salvador

Guatemala

Guiana

Honduras

Jamaica

Nicarágua

Peru

Venezuela

Entre os problemas para alavancar a qualidade da conectividade nessas regiões, o IICA aponta que, além da ausência de dados oficiais, são impeditivos a falta de estrutura básica, como a precariedade das redes de energia, a inacessibilidade aos territórios, seja pela falta de estradas ou pela violência, e o alto custo dos serviços e equipamentos para os moradores das zonas rurais.

Desenvolvimento

A falta de investimento prejudica não só os moradores das zonas rurais, mas também o próprio governo, já que, segundo o estudo, a melhora da conectividade pode ajudar a alavancar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) dos países e também do PIB per capita.

A União Internacional de Telecomunicações mostra que um aumento de 1% no acesso à banda larga fixa resulta em crescimento de 0,08% do PIB, enquanto o aumento de 1% em redes móveis terá impacto de 0,15%. Estima-se ainda que esse mesmo investimento de apenas 1% em equipamentos e conectividade em geral também pode gerar impacto de 0,13% no PIB per capita.

Para Luciano Braverman, diretor de Educação da Microsoft América Latina, “é importante ressaltar o grande impacto positivo social e produtivo que a conectividade plena teria nas áreas rurais”. Segundo Braverman, uma população conectada tem oportunidade de trabalhar e gerar renda, e de acessar conhecimentos e informações que alimentam o trabalho, além de favorecer a educação online.