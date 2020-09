Marketing no agronegócio ensina quem faz

Criamos um curso Ensino a Distância (EAD) na Biomarketing e reunimos os caras geniais que estão com a mão na massa mercadológica. Gente que não confunde as coisas. Que sabe o que significa marketing como uma filosofia de administração e domina como ninguém a sua operacionalização.

Um pesquisador, quando pesquisa com fundamentos de marketing, amplia consideravelmente sua chance de êxito. Um vendedor, quando compreende estar inserido num contexto de marketing e ser responsável também, pela qualidade do feedback, multiplica seu potencial de realizar o compromisso com a meta de vendas. Da mesma forma, todo marketing operacional, com uma área da empresa, deve saber que os serviços de marketing como pesquisa de mercado, comunicação, gerência de produto, trade marketing, vendas, assistência técnica, database, desenvolvimento de mercado e de clientes, interação on-line, ou outros nomes que você possa dar na sua organização, estão comprometidos com a integração dessa força de ativação com as áreas internas, com as métricas e processos de avaliação, e com a análise dos fatores incontroláveis.

Marketing é importante demais para ser definido e compreendido num departamento apenas. Ao significar uma filosofia de administração em que você coloca no centro da mesa das decisões empresariais o coração e a mente de seres humanos, dos distintos stakeholders, precisamos acelerar esse conhecimento adaptado para o universo do agronegócio, ou de um novo agronegócio. Neste programa, teremos uma exclusividade sensacional. Um conteúdo único desenvolvido numa série de 10 capítulos com o “pai do agribusiness mundial”, o prof. dr. Ray Goldberg, da Universidade de Harvard. Ali, aquele que criou o conceito de agronegócio na década de 1950, nos apresentará os desafios do presente para o futuro. Prof. Ray tem 93 anos e fala da imensa dimensão da diversidade, das mulheres e dos jovens neste novo agro. Desta forma, criamos um EAD objetivo, mas de elevadíssimo nível estratégico e conceitual.

Você irá estudar ao lado de quem sabe fazer, e ao mesmo tempo irá internalizar no seu inconsciente os segredos fundamentais que o guiará por toda sua vida profissional e, com certeza, ela será muito longa, sem jamais perder o brilho jovial da criatividade.

Venha conosco. Marketing e agronegócio, um design thinking poderoso que define o sucesso. E eu digo é impossível ser feliz sem sucesso. Afinal, somos movidos pela brutal energia emocional que nos dá sentido e propósito de viver. A razão orienta e a emoção movimenta.

Marketing com agribusiness. Vamos dobrar o agro de tamanho e objetivar US$ 1 trilhão até 2030. O País e os brasileiros, com o mundo, precisam disso. Precisamos de cada um de nós, de todos vocês. A fórmula exigirá cada vez mais elevar o sistema de marketing aos valores da Confiança e da cooperação. Marketing no agronegócio ensina quem faz aprende quem aprende a pensar.

* Prof. Dr. José Luiz Tejon, foi diretor estatutário do Grupo Estado, diretor de marketing Corporativo da Agroceres, da Agroceres Ross, da Noragro, executivo de Marketing da Máquinas Agrícolas Jacto S.A., fundador e presidente por duas vezes da ABMRA, foi professor por 30 anos da ESPM e 5 anos no CEAG-FGV, e prof. convidado de diversas universidades, professor do Pensa no Programa FIA/USP/UOL.