Mercado externo puxa desempenho da Alegra

A Alegra Foods prevê fechar o ano com faturamento de R$ 800 milhões, 23% acima de 2019, graças ao bom desempenho da carne suína brasileira no exterior. “Dobramos o volume exportado em relação ao ano passado”, conta Matthias Rainer Tigges, superintendente da indústria de alimentos. Em 2019, a empresa embarcou cerca de 1 mil toneladas do produto por mês.

Hoje essa média é de 2 mil toneladas/mês. A Alegra, empreendimento das cooperativas Frísia, Capal e Castrolanda, concluiu em setembro investimento de R$ 20 milhões em seu frigorífico de Castro (PR), ampliando para 3,5 mil suínos por dia a capacidade de abate, ante 3,2 mil até agosto. Isso permitiu atingir 9 mil toneladas de carne produzidas a cada mês, ante 8 mil toneladas mensais em 2019.

Em 2021, serão investidos R$ 40 milhões em nova ampliação da unidade para elevar o abate a 3,9 mil suínos/dia. A Alegra exporta para mais de 30 países, que representam um terço do faturamento. Hong Kong é destino de 40% do total vendido ao exterior, seguido de Vietnã e Cingapura.

Retomada

No mercado interno, o consumo de carne suína vem se recuperando desde junho. Em abril, com o baque da pandemia do novo coronavírus, as vendas da Alegra no País chegaram a cair 30%. Enquanto o exterior busca aqui cortes e miúdos in natura e congelados, o brasileiro pede produtos de maior valor agregado, como marinados, embutidos e itens para churrasco e feijoada.

Alerta

O custo da ração preocupa a indústria. Tigges diz que a produção de milho e soja das três cooperativas assegura suprimento, mas será inevitável o repasse da alta desses insumos para o preço das carnes. O indicador Esalq/BM&FBovespa para o milho, que tem como referência a região de Campinas (SP), acumula avanço de 69% desde o começo do ano. No caso da soja, na média de cinco praças do Paraná, a valorização foi de 100%.

Polêmica

Entidades do setor de biodiesel contestam pontos do relatório “Comercialização de Biodiesel”, do Comitê Abastece Brasil, que analisa o quadro atual e modelos a serem adotados após a Petrobrás concluir o desinvestimento em refinarias. Elas defendem a revisão do documento quanto a questões tributárias, de fiscalização e concorrência, estoques para garantir abastecimento, volatilidade de preços e abertura para importação de biodiesel, entre outros pontos.

Calma

Chamado pelo governo para conversar, o setor defendeu análises de impacto regulatório e a criação de grupos de trabalho para discutir fiscalização e tributação. Daniel Furlan Amaral, economista-chefe da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), diz que uma decisão “equivocada” para o biodiesel prejudicaria o esmagamento de soja e a oferta de farelo, com reflexo sobre ração e proteína animal, e pode frear investimentos. “O setor de biodiesel cresceu com essas taxas incríveis de sucesso porque até hoje houve previsibilidade.”

Degrau acima

Com a demanda aquecida pela carne brasileira, cresce o investimento na melhoria genética do rebanho. A Genex acaba de importar dez touros da raça angus dos Estados Unidos e, no início de 2021, mais 20 chegarão aqui. O salto genético que o sêmen desses bovinos trará aos descendentes poderá injetar até R$ 1 bilhão na economia nacional em dois anos, em razão do aumento de produtividade do gado e da qualidade da carne, projeta Sérgio Saud, diretor executivo da empresa de inseminação artificial.

Olhar à frente

Saud explica que os touros vão gerar bezerros de alta qualidade que serão vendidos para abate. “E a inseminação é o primeiro passo para alimentar essa cadeia de valor”, afirma. A aquisição dos reprodutores faz parte de um plano de negócios da Genex que conta com investimento de US$ 1 milhão para ampliar sua atuação no Brasil.

Passando a limpo. A Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo (Faesp) pretende chegar a 2021 com 80% dos imóveis rurais do Estado, ou 300 mil propriedades, dentro do Programa de Regularização Ambiental (PRA), conta à coluna Tirso Meirelles, o vice-presidente da entidade. A adesão, feita após o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), é indispensável ao cumprimento do Código Florestal. Pelo PRA, produtores apresentam projeto para recuperar Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais alteradas até 22 de julho de 2008. O projeto deve ser executado em 20 anos.

Empurrão

O trabalho ganha impulso com o decreto estadual 65.182, publicado no mês passado, que detalha como o PRA deve ser implementado. A Faesp acaba de fechar convênio com a Embrapa Informática Agropecuária para desenvolver um software pelo qual será possível inserir dados dos produtores, checar sobreposições a unidades de conservação e outras funcionalidades. A meta é começar a usar o sistema no primeiro trimestre do ano que vem.

LETICIA PAKULSKI, CLARICE COUTO e TÂNIA RABELLO