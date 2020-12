Websérie aproxima consumidores ao dia a dia da pecuária no Brasil

Uma história que precisa ser contada, como define Fernanda Veleda, gerente de Produtos para Antiparasitários da Ivomec, é a da pecuária brasileira – setor que representa mais de 8% do PIB nacional e coloca o Brasil como o maior exportador de carne bovina do mundo. Por isso, o grupo Boehringer Ingelheim para saúde animal, depois de mais de um ano de trabalho, acaba de lançar nas plataformas online uma série especial sobre o campo e o dia a dia dos pecuaristas de várias partes do País.

“É um projeto inovador para o segmento de saúde animal que enaltece a realidade e os desafios da pecuária brasileira e mostra a importância de escolher medicamentos de alto padrão de qualidade”, afirma Veleda. Segundo ela, a série “Do campo à mesa”, que terá no total quatro capítulos – dois deles já podem ser vistos no www.youtube.com/BoehringerBrasil/videos –, veio para desmistificar a pecuária e mostrar um lado mais pessoal e humano. “O setor gera empregos e faz o seu melhor para ser sustentável”, afirma a representante da Ivomec.

Segundo Veleda, a série não tem nada de ficção. Ela mostra o dia a dia dos pecuaristas por meio de personagens reais que fazem parte de famílias que há gerações dedicam-se ao campo – famílias que muitas vezes são representadas por mulheres, que hoje já possuem um envolvimento considerável no agronegócio e na pecuária. “É um setor de altíssima responsabilidade ambiental. São atores que são exigidos, todos os dias, a preservar o ambiente”, diz Veleda. Por isso, segundo a gerente da Ivomec, o nome da série não poderia ser mais feliz: “Do campo à mesa”. “Vamos mostrar que as famílias têm todo o cuidado de preparação do solo, além da responsabilidade social e de trabalharem com outros segmentos, como o do ecoturismo.”

Produção de qualidade

Os quatro capítulos da websérie, que marca os 40 anos de Ivomec no Brasil, estão estruturados para mostrar ao espectador realidades do setor da pecuária brasileira. No primeiro, o foco está sobre o próprio mercado de carne bovina nacional. No segundo, as lentes captam como é possível aliar pecuária e respeito ao meio ambiente.

O terceiro episódio, que ainda será lançado, terá como tema a saúde animal e a importância de escolher medicamentos certos para manter o rebanho sadio. O quarto e último programa vai mostrar a carne de qualidade que chega a milhares de famílias, tanto no Brasil quanto no exterior.

“A abordagem é muito sensível e delicada. Mostramos a importância de você produzir um alimento de qualidade respeitando quem se transforma em alimento. É possível sim praticar pecuária com uma abordagem respeitosa e sustentável”, diz Veleda.

De acordo com Nivaldo Grando, diretor de Grandes Animais da Boehringer Ingelheim Saúde Animal, empresa responsável pela marca Ivomec, o fato de a empresa ter abraçado o desafio de fazer o elo entre as duas pontas da cadeia, do pecuarista até o consumidor final, é positivo.

“É importante darmos esse contraponto, baseado na realidade. Os pecuaristas se dedicam tanto. O ato de produzir é árduo, sem férias, sem fim de semana. Precisávamos contar essa história. O setor, na sua grande maioria, é de muita consciência ambiental. Conseguimos criar essa conexão entre as famílias que estão na terra, dedicando seu esforço em produzir de forma ecológica, e as famílias consumidoras, que cada vez mais querem alimentos rastreáveis, seguros e ecologicamente responsáveis. Os produtores são aqueles que transformam água e luz do ambiente em proteína, um alimento maravilhoso para todo mundo”, diz o executivo da Boehringer Ingelheim.

Websérie Ivomec Do Campo à Mesa

Episódio 1

Episódio 2